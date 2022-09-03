手扶梯當輸送帶…她放行李箱秒滾落　大媽慘被「保齡球式」砸飛

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名女大生近日在地鐵站內，將行李箱放在了下行的手扶梯上，而後行李箱倒地，一路往下翻滾。扶梯下方的女乘客發現異常後，立即往下跑，但還是被砸傷。隨後驚悚影片曝光，受害女乘客即使想奔跑逃離，但還是被後方高速滾落的行李箱「保齡球式」撞飛。

據《封面新聞》報導，8月28日下午，浙江杭州2名女子在乘坐扶梯時，可能是覺得攜帶的兩個行李箱太重，竟然直接將行李箱放在了下行的扶梯上。

行李箱剛走沒多遠，就倒了下去，一路往下翻滾。扶梯下方有另外一名女乘客，察覺到不對勁，發現行李箱掉落後立即往下跑，儘管已經距離地面很近，但還是沒能躲過，被砸中腿部，重重摔倒在地。

▲女大生搭手扶梯亂放行李箱，下秒高速滾落扶把婦人砸飛。（圖／翻攝自影片）

從事發攝影機畫面看，由於扶梯較長，行李箱下落的速度很快，她最後被大箱子撞得當場飛了起來，摔下來的時候又重重落在了箱子上，一時無法動彈。

據其他陸媒報導，行李箱屬於旅客徐女士一家，她的大女兒今年考上了杭州的一所大學，一家四口歡歡喜喜送大女兒來學校報到。載搭地鐵時，大女兒剛把大行李箱豎立著放到手扶梯上，一回頭去拿另一個行李箱時，沒注意到第一個箱子就翻倒了，最後滾了下去。

之後，女乘客被抬上擔架，送醫急救，目前已無大礙。