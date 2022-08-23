華為超前應對全球經濟衰退　任正非：活下來！作為最主要綱領　

▲華為創始人任正非開始「提前部署」全球經濟衰退的生存之戰。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸科技龍頭華這幾年歷經中美貿易戰、孟晚舟事件，以及西方在芯片和5G技術「卡脖子」，如今受疫情影響等多種複雜因素，未來生存之戰是什麼？華為創辦人任正非近期寫一篇文章給內部員工，強調全球經濟將面臨衰退、消費能力下降的情況，華為要改變思路和經營方針，掌握利潤和現金流比追求規模更重要，只要撐過這三年，華為必須把活下來當作主要綱領。

陸媒《第一財經》報導引述多方訊息，據悉華為內部論壇昨22日下午上線一篇關於《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。

華為創始人任正非提到，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

▲華為把大陸做為最核心主戰場，持續發展5G。（圖／CFP）

該報導稱，任正非之前在內部講話也強調，「這兩年來，儘管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT（資訊與通訊技術）基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是在艱苦時期，越不能動搖。」

資料顯示，華為官網本月12日低調上線華為2022年上半年經營業績，實現銷售收入3016億元人民幣，淨利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為1427億元人民幣，企業業務收入為547億元人民幣，終端業務收入為 1013億元人民幣。

去年上半年，華為運營商業務收入為1369億元人民幣，企業業務收入為429億元人民幣，消費者業務收入為 1357億元人民幣。從三大主營業務的資料來看，華為運營商以及企業業務收入分別增長4%和27%，但終端業務下滑25%。