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大陸 大陸焦點 特派現場

貴州村際籃球賽場面宛如「NBA」　裁判誇張手勢、空中接力灌籃全都來

記者魏有德／綜合報導

貴州台江縣近日舉辦的鄉村籃球賽引起外界關注。這個系列的籃球賽從白天比到黑夜，比賽現場擠進上千觀賽民眾，人山人海、座無虛席的現象也被評為宛如全球職業籃球最高殿堂「NBA」現場。此外，裁判在比賽過程中的幽默誇張手勢，也成為吸睛焦點，將現場氣氛炒熱至最高點。

▲貴州舉行的籃球賽場面宛如NBA賽事。（圖／翻攝中國青年報）

▲貴州舉行的籃球賽場面宛如NBA賽事。（圖／翻攝中國青年報，下同）

《中青網》報導，從高空俯瞰，紅綠配色做底的籃球現場專業感十足，球場外圍滿了人群，隨著球員的奔跑、傳球、扣籃，觀眾們全神貫注地觀看每一個精彩瞬間，在球迷的加油、吶喊和歡呼聲中，現場氛圍持續高漲。

▲貴州舉行的籃球賽場面宛如NBA賽事。（圖／翻攝中國青年報）

據了解，每年農歷六月六，是台江縣台盤鄉的苗族重要節慶「吃新節」。「吃新節」是苗族村民在農忙過後，為預祝糧食豐收而舉行的民間傳統節日，村民們會舉辦鬥鳥、鬥牛、籃球賽等活動來歡度節日，其中，籃球賽便是最熱鬧的一項活動。

▲貴州舉行的籃球賽場面宛如NBA賽事。（圖／翻攝中國青年報）

貴州東南一帶對民間籃球賽相當熱衷，尤其是縣城及鄉鎮間舉行的籃球賽，可以見到觀眾比肩而坐，堪比NBA現場。台盤鄉長者表示，村裡舉辦籃球賽已有多年歷史，「最開始的目的只是為了讓村民鍛鍊身體，現在更重要的是傳播籃球文化、增強民族團結。」

▲裁判誇張手勢。（圖／翻攝中國青年報）

從現場釋出的影片可以發現，比賽球員不時上演空中接力灌籃、花式突破上籃或精準的外線投射等吸睛表現，連執法的裁判也以幽默誇張的手勢，帶動現場氣氛，讓外界認為，在貴州舉行的「村BA」精彩度堪比NBA。

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