阿富汗清真寺爆自殺襲擊！激進教長等18人死　塔利班：掌權後更安全

▲阿富汗清真寺2日發生自殺式襲擊，造成18人死亡、23人受傷。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

阿富汗西部城市赫拉特（Herat）在當地9月2日傳出自殺式襲擊事件，一座清真寺在中午的週五聚禮期間發生爆炸，造成至少18人死亡，23人受傷。當局證實，死者中還包括了親塔利班的著名神職人員安薩里（Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari），不過塔利班政府仍堅稱，阿富汗在他們掌權後變得更安全。

綜合外媒報導，赫拉特最大的清真寺之一古查爾加（Guzargah）2日發生爆炸，一名嫌犯趁著清真寺在中午舉行週五聚禮時，在清真寺外發動自殺式攻擊，造成至少18人死亡、23人受傷，其中包括多名保全與當時正前往清真寺祈禱的平民。

網上現場畫面顯示，古查爾加清真寺大院周圍遍地可見帶血屍體，現場慘不忍睹。塔利班政府事後證實，著名神職人員安薩里在該襲擊事件中被殺害。塔利班發言人也對襲擊中的死者深表哀悼，同時聲言塔利班一定會將施襲者繩之於法。

Local Officials and Spokesman of Islamic Emirates of Afghanistan Zabihullah Mujahid Confirmed the death of Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari in a blast at Guzargah mosque in Herat. The blast was due to suicide attack in the Friday prayer.#Afghanistan #bomb #AfghanUpdates pic.twitter.com/jRJfhOnrMT — Afghanistan 24/7 (@AfghanUpdates) September 2, 2022

安薩里是一名親塔利班的神職人員，他以激情演講聞名，有一大批忠實的追隨者。數個月前，安薩里曾在一次大型集會上發表強烈言論，為塔利班辯護，並譴責所有反塔利班政府的人「都應該被斬首」。報導稱，安薩里是過去一個月來被殺害的第2名親塔利班神職人員。

塔利班聲稱，阿富汗的安全在他們掌權後已得到改善，但當地近來仍傳出多宗爆炸事件，而且極端組織伊斯蘭國（EI）在當地的分支也多次聲稱策動部分襲擊，引發聯合國關注。