塔利班掌權將滿1年！阿富汗人民窮到割腎　為7萬元「準備賣女兒」

▲阿富汗首都喀布爾7月28日一處援助中心前，許多流離失所的民眾排隊領取援助金。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

塔利班於2021年8月15日攻占阿富汗首都喀布爾，宣布以伊斯蘭主義建國，迄今將滿1年。然而，隨著國際減少，糧食缺乏與醫療危機加劇。日本《朝日新聞》記者實地採訪發現，阿富汗貧窮家庭甚至為了換取30萬日幣（約新台幣6.9萬元）左右的報酬，被迫賣器官、賣小孩維生。居民哀嘆，「難道有別的辦法嗎？」

據《朝日新聞》報導，塔利班推翻美國與其盟友支持的政權，建立阿富汗伊斯蘭大公國將滿1周年，但回歸塔利班統治的阿富汗經濟狀況不佳，國際機構、多國大使館撤出，全球對阿富汗的關注度逐漸降低，支撐大約一半政府預算的國際金援驟減，街上出現越來越多失業者。加上疫情、乾旱與世界性的糧食危機，讓老百姓的生活更加困難。

《朝日新聞》記者7月28日在西部城市赫拉特（Hrat）郊外採訪到一名20歲的年輕媽媽蒂姆莉（音譯），她腹部側邊有著一道長約15公分的手術疤痕，這是她2個月前在醫院摘除左腎的痕跡。據她所說，委託中間人私下賣腎賺來的24萬阿富汗尼（約新台幣7.9萬元）大部份都拿來還債了。

▲阿富汗經濟狀況疲弱，失業者、遊民數量增加。（圖／路透）

蒂姆莉表示，經濟不景氣之下，丈夫原本靠著賣菜一天能賺500阿富汗尼（約新台幣165元）左右，但現在幾乎沒有收入，全家人每天只能吃上2頓，幾乎餐餐都是烤薄餅配茶，只有偶爾丈夫把賣剩的西瓜和洋蔥帶回家時才能加菜，「喝牛奶簡直是比做夢還難，上次吃肉是什麼時候，久到我都已經不記得了。」

蒂姆莉透露，為了生存，夫妻倆正在討論是否要把2歲的女兒賣掉。報導引述蒂姆莉說法稱，如果能找到沒有小孩的家庭，2歲女孩在當地估計能賣到30萬日幣（約新台幣6.9萬元）左右。

聯合國針對阿富汗的人道主義危機呼籲，阿富汗大約有2000萬人亟需援助，這數字接近該國一半的總人口。

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