塔利班掌權一周年！　阿富汗「落跑總統」認了：不想被羞辱

▲阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍2021年8月撤離阿富汗後，極端組織塔利班大舉進攻，並於8月19日宣布重新掌權，國內奉行嚴格的伊斯蘭教法。在塔利班攻入首都喀布爾之前，阿富汗前總統甘尼倉皇出逃，被全球譏為「落跑總統」，而他在事件發生後一年接受訪問坦承，當初離開的原因是「不想被塔利班羞辱」。

甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班攻佔阿富汗一周年後，接受外媒專訪談及當時離開的真相。他向CNN表示，當時國防部長認為已經無法守住喀布爾，「我離開的原因是，我不想讓塔利班及其支持者高興地再次羞辱阿富汗總統。」阿富汗前總統納吉布拉（Mohammad Najibullah）1996年在喀布爾被塔利班抓獲，遭到嚴刑拷打並殺害。

現年73歲的甘尼說，當時總統府的護衛軍、各級部長都已經逃走，「我從來沒有害怕過，我是最後一個離開的。」他也堅決否認捲款1.69億美元（約新台幣47億元）逃走的傳聞，「調查後什麼都沒發現，這完全就是造謠。」

目前流亡在阿拉伯聯合大公國的甘尼表示，他的政府缺乏西方國家的支持，但他也拒絕使用「背叛」一詞來描述美軍全面撤離，「我不會用這些詞，我沒有奢侈的權利去指責，也沒有被背叛的感覺，超級大國、大國都是基於他們國家的利益來決定，我希望他們已經考慮的可能的影響。」

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