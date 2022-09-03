女騎士「暴雨中練車」認真擺頭　千人朝聖笑：已見過大風大浪

劉小嘉 在爆廢公社發表 我姐姐參加颱風保證班，地獄式魔鬼特訓，直線七秒在衝浪，以後不會有人笑他沒見過大風大浪 謝謝各位關心，此合法安全駕訓場地 由爆料公社一日小編發佈於 2022年9月2日 星期五

網搜小組／趙蔡州報導

「直線7秒」是台灣機車駕照考試的魔王關，不少考生都在這一關慘遭淘汰。有網友在臉書分享一支影片，內容是一名女子為了考駕照，不懼軒嵐諾的強風大雨，騎車到駕訓場地練車，讓其他網友看了直呼「這要考不過，就太沒天良了」。

原PO在臉書「爆料廢公」表示，她的姐姐為了考上機車駕照，決定參加颱風保證班，進行地獄式魔鬼特訓，「直線7秒像在衝浪，以後不會有人笑她沒見過大風大浪」。

影片可以看見，當時天色已晚，由於正逢軒嵐諾靠近，外圍環流帶來強大風雨，女騎士身穿雨衣在傾盆大雨中努力練車，認真做出「左右擺頭，察看是否有左右車」等動作。

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▲女騎士風雨中練車，直線七秒像在衝浪。（圖／翻攝自爆廢公社）

影片吸引超過千人留言討論，有人說「以後考試都是這樣子，就可以減少很多三寶了」、「這不叫專業什麼才叫專業」、「這精神我佩服」、「是個狠腳色」、「是要考水上摩托車嗎」、「這要考不過，就太沒天良了」、「這是一位見過大風大浪的騎士」、「這風還能7秒Pass，太神了吧」。

也有人擔心說，「天吶，感覺有點危險，趕緊回家吧」、「給新手這樣翻掉反而危險」、「這個難度瞬間增加好幾倍」。對此，原PO也解釋，由於沒放颱風假，駕訓班正在上班上課，旁邊也有教練跟其他學員，而且只有跑一圈而已，過程中都有注意安全。

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