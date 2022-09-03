氣象局凌晨2：30發陸警！軒嵐諾加速恐長胖　新北宜蘭列警戒

▲氣象局預估凌晨3點軒嵐諾位置風場圖。（圖／中央氣象局，下同）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局3日凌晨2點30分發布中颱軒嵐諾海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，軒嵐諾中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈已進入台灣東半部海面，對宜蘭及新北將構成威脅。預計此颱風暴風圈未來有擴大的趨勢。

氣象局表示，軒嵐諾3日2時的中心位置在北緯22.4度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東方約400公里之海面上，以每小時11轉17公里速度，向北進行，

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軒嵐諾3日2時近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198 公里），相當於16級風；七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

受到颱風及其外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；今（3）日下午起蘭嶼將有10至12級強陣風。今（3）日東南部地區有焚風發生的機率，明（4）日東南部及東部地區亦有焚風發生的機率。

颱風影響，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，應避免海邊活動。

停班停課方面，今天除了新北市局部地區（瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區）實施預警性停班停課外，其他縣市均正常上班、正常上課。