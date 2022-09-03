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網友激推廚房好物！抽取擦拭間完美達標得意生活新提案

▲▼得意廚房紙巾情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲維持環境乾淨，輕鬆達成「得意新生活提案」就靠好幫手「得意易手抽」，更大張不易破將髒污一網打盡。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

下班後還要打掃家務實在好累，尤其是面對如廚房、餐桌這些超難清理的油污問題，更是讓人覺得「生無可戀」，只想假裝什麼都沒看見……但近來有款好物被家事掌權者媽咪們視為「生活救星」，使用後紛紛驚呼「太有感了！」不但清潔起來更快速、更順手，而且清潔效果更是厲害得讓媽媽們大喊再也離不開它了，使用方法簡單到連老公小孩都能一秒上手。以前一提打掃全家人你看我我看你，現在通通搶著說「讓我來！」瘋狂秀出生活得意技，造成這種神奇變化的超強家事神物原來是「得意易手抽」抽取式廚房紙巾。

現代人生活忙碌，希望清潔家務這類滴滴答答的瑣事能以最方便的方式快速解決，為了因應新時代態度，深受婆媽們喜愛信賴的「得意衛生紙」，特別推出改版的高CP值產品「得意易手抽」廚房紙巾，更大張、更好抽，乾淨好用百搭各種清潔情境，讓全家人完美執行「得意新生活提案」，日子時刻保持在優雅狀態。像是有在下廚的人就知道廚房等同戰場，洗菜、備料分秒都不能浪費，砧板上處理完海鮮緊接著要切菜，趕場時油膩情況頻頻發生，這時候廚房紙巾就是最好幫手，傳統式的要自己撕，當熱湯在滾、爐火在燒哪裡有空又拉又撕，新版「得意易手抽」像抽取式衛生紙一樣，一抽即用，海鮮下鍋炒，「得意易手抽」擦過砧板清潔溜溜，再順手擦掉煮菜油污，不擔心料理後廚房像被炸過一樣滿目瘡痍，新廚房優雅提案get！

▲▼得意廚房紙巾情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲料理時廚房像戰場，流理檯面污漬順手就用「得意易手抽」一抽一擦瞬間還原清潔檯面。

不想自己煮就叫外送，拿出湯麵湯汁總是溢出、炭烤滷味醬汁沾到桌面整個油漬漬不好整理？隨手一抽「得意易手抽」尺寸更大張直接墊著，食用級材質接觸食物照樣吃得很安心，超強吸油力還能先吸附掉食物多餘油脂，還能阻止桌面油膩擴張髒亂；美味外食搭配乾淨餐桌，整個用餐過程衛生又方便，同樣具備滿滿生活儀式感，安心外食新生活達標！

吃飽喝足用餐完最麻煩的就是收拾善後餐桌跟廚房，滿桌油膩的菜屑、打翻的湯汁、滿滿的碗筷，拿抹布擦越擦越油，好怕細菌超多；用衛生紙擦，一次三、四張不僅不夠用，還容易破開掉屑，有夠討厭！使用「得意易手抽」，張張超大尺寸，清理桌面超給力；洗碗前先將油污擦拭掉，油膩不黏手、碗還能洗得更乾淨；清潔結束水槽濕答答，擔心滋生細菌害蟲，抹布擦怕發臭累積病菌，再次出動吸水力超強不易破的「得意易手抽」，擦過水漬瞬間消失，漂亮做到新餐後善後提案！

▲▼ 網友激推廚房好物！抽取擦拭間完美達標得意生活新提案 。（圖／資料照）

▲家中各處髒污只要隨手一抽「得意易手抽」，簡單擦拭就能快速清理乾淨。

「得意易手抽」一抽就清就好方便，尺寸大張、吸收力強，毛孩外面玩回來在客廳留下髒腳印、貓咪打翻水瓶地上一灘水再也不煩躁，抽一張清潔好幫手，擦乾淨狗狗的腳再擦地板後直接丟棄；一張「得意易手抽」秒速吸水力，材質強韌不怕破掉，吸乾地面水灘不留水痕，讓客廳地板再次閃亮登場；新毛孩清潔提案讓鏟屎官們激推「我要給五星好評」！

▲▼得意廚房紙巾情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲「得意易手抽」尺寸更大張、吸收力更強，加上拿取方便，讓婆婆媽媽大讚CP值超高。

後疫情時代對於細菌髒污都變得特別敏感，吃下肚的衛生問題要求潔淨最高品質，環境必須維持清潔乾淨，因此不論廚房、餐廳、客廳都必備一包「得意易手抽」，更大張、更好抽且更不容易破，隨時動手擦去髒亂，「得意新生活提案」就在不知不覺抽取間輕鬆完成。

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