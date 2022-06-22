小孩做家事被酸「很可憐」！她受挫：這樣很過分？網一面倒狂挺

▲一名媽媽要求小孩做家事，卻被朋友罵爆。（圖／pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於小孩分擔家事，許多家庭都有不同的做法。一名女網友即表示，自己家裡的孩子從小就分擔家事，卻被朋友酸說「小孩很可憐」，讓她傻眼問大家「讓小孩從小就學會做家事，真的是很糟糕的事情嗎？」結果網友一面倒挺她，認為她的朋友才是「媽寶養成計畫」。

這名媽媽在臉書社團「匿名公社」發文問，「讓小孩從小就學會做家事，真的是很糟糕的事情嗎？真不知道為什麼我要一直被朋友說我的孩子很可憐。」她表示，家裡每個人都需負責家事，連父母及幼稚園兒童也不例外。年紀較小尚在讀幼兒園的弟弟妹妹，負責把玄關的鞋子排好、看到垃圾幫忙撿起，自己的東西收好就好，而大兒子是國二生，每天負責的工作是洗碗，十點前做完事就上床睡覺。朋友知道這件事後竟表示，「這樣孩子很可憐」，讓她超傻眼。

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女網友也表示，當兒女課業忙時，自己就會將家事接手去做，不會要在他們忙著準備考試時逼他們做家事，她認為從小就分擔家務，是不想孩子長大後什麼都不會，「我還有朋友一直到30歲連電子鍋都不會用，還要打電話來問我怎麼用.....我真的不想我的孩子將來離開我出去獨自生活時，還要一直問我這個怎麼用那個怎麼辦，所以兄姊在國小時我就有加減教他們學會基本的烹調，要是我不在家的話他們自己也可以弄點簡單的食物吃，我家這樣子，真的是很可憐的孩子很糟糕的媽媽嗎？我實在是被講到很懷疑人生。」

▲媽媽被朋友罵到懷疑人生。（圖／翻攝自匿名公社）

而對於有人覺得她讓孩子玩幾小時的傳說遊戲是「失職」，媽媽表示，「我覺得上學也是件辛苦的事情，回到家的幾個小時到十點前他能處理好他所有事情，我覺得是消遣是沒關係的，就是自己要學會分配時間。」

貼文一出許多網友也大讚該媽媽的育兒方式，「你是對的」、「這樣教小孩很好啊～」、「朋友才可憐吧 媽寶養成記？」、「有人說我讓小孩國小做家事是虐待小孩，去告狀時有人神回打臉：難道學校也不用做打掃工作」、「你沒做錯唷！相信自己也相信孩子吧！別人講的都不重要，生活是你們自己在過的」、「從小養成好習慣 很棒啊」、「家事本來就是從小就要做起的啊，那位說孩子可憐的朋友根本就是恐龍，硬要把她自己家的教養方式強加在別人身上」。