軒嵐諾颱風來襲！竹縣「觀光8號」觀霧線　明起預防性停駛2天

▲為因應中颱軒嵐諾，新竹縣觀光巴士8號觀霧線小巴本周六停駛。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

軒嵐諾颱風來襲，新竹縣山區易出現豪雨，新竹縣觀光8號「觀霧線」因主要行駛山區，新竹縣政府宣布該公車路線本周六、日(9月3、4日)預防性停駛2天。交旅處指出，除了觀光8號外，其餘市區公車停駛標準，依行政院人事行政總處如宣布｢新竹縣｣停止上班上課，快捷1、5、6、7、8號以及觀光1、2、6號將會停駛，同時路邊停車暫停收費，並自宣佈恢復上班上課起開始收費。

交旅處提到，經安全考量，觀霧線預防性停駛2天，有關退費請預約者於9月7日前在觀霧線官方LINE群附上存摺封面影本，將全額退費，會扣除匯費30元，費用將於9月8日統一匯出，請民眾放心。

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各路線班次訊息，請民眾逕洽金牌客運有限公司及科技之星交通股份有限公司，以瞭解公車行駛班次訊息。請民眾做好防颱準備，注意自身及家人安全，新竹縣政府關心您！

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