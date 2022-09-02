借證照A長照補助「4年詐60萬」　至善老人養護中心主任被起訴

▲至善養護中心主任周春珍涉詐政府補助60萬元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市公辦民營的至善老人安養護中心主任周春珍，涉嫌與中心行政組長高麗馨，向領有長照證照的護理師借牌當人頭，向中央衛福部、地方社會局等單位，詐領服務費補助，累計4年詐得60萬餘元，台北地檢署2日依詐欺取財、偽造文書等罪起訴周春珍高麗馨2人。

起訴指出，政府為了提升公設民營老人福利機構的服務品質，由中央政府及地方政府個別補助機構專業人員服務費30%及35%，但補助對象限於「全職」從事老人養護及長照人員。

而原本在耕莘醫院擔任護理督導的周春珍，卻在轉任北市委託耕莘管理的至善安養中心主任後，從2016年起，到2019年間，分別向耕莘護理師借用「照顧服務員證照」，掛在至善安養中心名下，或者把只是在至善安養中心從事行政工作的人，改為從事服務員工作，藉此向政府申請補助。

檢察官調查，周春珍指示行政組長高麗馨製作不實的服務員名冊，在2016年向衛福部、社會局詐得10萬9200元、2016年詐得10萬9200元、2018年詐得13萬1235元，2019年詐得25萬5840元，總計不法所得超過60萬元，因此依詐欺取財及偽造文書等罪起訴，並請法官宣告沒收全部犯罪所得。