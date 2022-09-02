肯德基推超台「中秋炸雞禮盒」！新品柚香卡啦脆雞限定開賣

▲肯德基獨家推出中秋炸雞禮盒，一次爽吃新品「柚香柚甜咔啦脆雞」和原味咔啦脆雞、蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基推出期間限定「柚香柚甜咔啦脆雞」，清爽韓式柚香搭配酥脆微辣咔啦脆雞，加上甜美蜂蜜，9/8～10/24販售；此外應景中秋節，首次推出超台「中秋炸雞禮盒」，以KUSO中式水果提盒為外包裝，限量3000份開放會員預購；另還有多種賞月餐組合餐，炸雞、蛋撻和新品柚香咔啦脆雞一次爽吃！

▲▼肯德基推出期間限定新品「柚香柚甜咔啦脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

肯德基推出期間限定新品「柚香柚甜咔啦脆雞」，特別挑選韓國黃金柚製成的柚子醬佐甘醇蜜香，淋在獨到裹粉手法炸成的酥脆咔啦脆雞，一口咬下有迷人柚香伴隨多汁脆雞，還有微辣口感，清爽甜蜜又酥脆，帶給消費者多重口感。

今年更獨家推出中秋炸雞禮盒「柚見秋香賞月餐」禮盒版，以台式水果提盒為包裝，可以一次吃到柚香咔啦脆雞、原味咔啦脆雞、蛋撻，9/2~9/8期間在PK APP開放會員獨享預購，限量3000份，取餐限定日期為9/9~9/11。

▲▼肯德基推出中秋炸雞禮盒。（圖／記者林育綾攝）

還有一般的「柚見秋香賞月餐」無限量供應，內含柚香柚甜咔啦脆雞*4塊＋咔啦脆雞*4塊＋原味蛋撻禮盒*1盒，特價499元，還享預定快取「加1元多1件」優惠，加1元可獲得一份四塊上校雞塊。讓家人朋友一起享用炸雞、蛋撻團聚。

新品「柚香柚甜咔啦脆雞」在9/8~10/24期間限定開賣，還有嘗鮮餐、個人獨享餐、XL套餐、雙人餐、清爽歡聚餐、樂嗨派對餐等多種組合，無論一人獨享或多人聚會都適合。

▲一般的「柚見秋香賞月餐」無限量供應。（圖／記者林育綾攝）

另外，人氣速食品牌「麥當勞」宣布推出史上首顆「McPlant® 植物系漢堡」，找來植物肉品牌「Beyond Meat」合作，選用由豌豆蛋白、米蛋白等製成植物肉餅，搭配爽脆生菜、新鮮蕃茄、洋蔥及融化起司，再淋上經典美乃滋醬，全夾進芝麻麵包裡頭，每一口都香氣十足。全台只有20萬顆，即日起至9/13止限時登場或售完為止。

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