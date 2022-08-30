肯德基「買1送1」優惠碼一次收！開學季咔啦雞腿堡套餐下殺66折

▲肯德基開學季推出多款點心「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為迎接開學季，肯德基今（30）日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，上校雞塊、莓果奶酥撻、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲⋯等，多種人氣點心及飲料「買1送1」；還有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合「下殺66折」，只要報上優惠碼就能享折扣！

▲肯德基即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，多款點心買1送1。（圖／業者提供）

肯德基即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，多款人氣點心「買1送1」，包括：上校雞塊、雙色轉轉QQ球、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲等，等於下殺5折。另還有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合「下殺66折起」，讓開學季可揪同學及朋友吃一波，無論是獨享、中午兩人吃、下午解饞吃、晚餐揪團吃都有優惠。

▼肯德基即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，優惠碼一次看。點圖可放大。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡即日起至10月31日推出「週二咖啡日」，只要在活動期間每週二早餐時段，購買中杯「摩斯咖啡」，搭配「番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡」三選一，每套享優惠價65元。另還可加價20元，將摩斯咖啡升級為中杯「拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」，讓辛勤的上班族在工作前享受元氣早晨食光，從容迎接週三小週末。

▲摩斯漢堡推出「週二咖啡日」，搭早餐享優惠。（圖／業者提供）

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