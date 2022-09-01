9月新機第一槍！SONY發布全新Xperia 5 IV　實機照曝光

▲SONY Xpreia 5 IV實機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

9月份手機市場十分熱鬧，許多廠商都有發佈新機的計畫，而9月的第一天，SONY也搶先發布新機Xperia 5 IV，具備相機的技術，並且擁有更小的體積占比，目前SONY表示，將於9月中旬上市。

首先在錄影功能上，具備眼部追蹤與物件追蹤，可輕鬆做出景深效果，並且做到4K畫質，具備防手震功能，並具備與Xperia 1 IV具備相同的相機，加入AI自動對焦，人的眼睛、臉部、身上衣服顏色、花紋都可以進行對焦，讓影像主體不失焦。

除此之外，這次升級之後，也可以支援每秒20連拍，自拍相機提升到1200萬畫素，感光元件也升級，讓自拍時光線更好。

▲SONY Xperia 5 IV相機。（圖／取自SONY發表會直播）

SONY手機許多人都十分關注音樂功能，此次一樣具備3.5mm耳機孔，也支援藍牙，多種音樂播放格式，並支援360實景音效，Music Pro行動錄音室，錄音完可以進行簡單混音降噪，像是在專業錄音室的效果。

搭載高通8 Gen 1處理器，增加石墨烯的含量，多了37%，透過厚度增加，改善表面發熱問題，而在電池容量上，從4500mAh提升到5000mAh，並且支援快充，也成為5系列中第一支支援無線充電的機種。

