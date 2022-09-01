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Z世代5大工作價值觀你認同嗎？絕不加班、比起忠誠公司更忠於自己

文／Workworks職場人

Z世代（1995~2009年誕生）不同於上幾個世代，這一輩的年輕族群從小即擁有豐富的網路環境，也讓他們從學生邁向職場的過程中，漸漸塑造追求「自我認同」與「彈性空間」的價值觀，甚至有斜槓創業的職涯規劃，究竟現在Z世代的年輕人在想什麼呢？跟著編輯腳步一起了解！

Z世代工作價值觀

1.下班時間到準時打卡

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▲Z世代的工作價值觀之一，下班時間到準時打卡（圖／unsplash，下同）

「下班該不該準時閃人」絕對是不少上班族最兩難的疑問！過去普遍的職員一到下班時間，若看到前輩還沒走，怎麼敢直接下班離開～不過現在的Z世代族群想法大大改變，下班時間一到、只要工作任務完成就會準時下班，他們覺得留著混時間沒有意義，好奇職場人們是會準時下班、還是會等主管離開後再離開呢？

2.雙方多以平行式溝通

職場溝通是你內心的心魔嗎？相信不少菜鳥新鮮人剛步入職場後，開始意識到職場溝通是一大學問，相較於上一輩的「上對下、權威式指令」，Z世代族群更嚮往「平起平坐」的溝通方式，最典型的案例即是對職場前輩的尊稱，過去很常會聽到課長、部長等尊稱，或者稱呼OO姊、OO哥，現在的職場文化則漸漸改往更親暱的稱呼本名或英文名字，如此一來，不僅彼此不容易有隔閡，也讓雙方的相處更有溫度！

3.流動率高，比起忠誠公司，更忠於自己

 

Z世代為了追求自己的未來、優先滿足生活規劃，流動率相對提升，很少會有職員願意忠誠、堅守在同個崗位數年，如果想提升員工的忠誠度，企業端必須參考以下：提供一個適合的舞台讓員工發揮才能、明確的薪資升遷制度、營造全體員工的認同感！簡單來說，Z世代的年輕人不是對公司沒有忠誠度，只是「更忠於自己」的未來規劃！

4.更重視下班時間後的品質

 

身為工作狂的職場人們，下班後還會扛著筆電、回家繼續工作嗎？工作的本意是讓收入來支撐生活，如果你一心全盤投入工作，容易失去生活的品質。Z世代的族群，謝絕任何加班的可能，畢竟扣掉上班及通勤時間，下班後的個人時間非常少，他們認為「好好生活」才是真正的工作！

5.積極爭取權益

 

逼不得已加班的情況下，職場人們會積極爭取自身權益嗎？薪資待遇、慰勞假期、業績獎金、勞健保等，這些不管職場人們處在哪個世代，都會追求的基本工作保障，Z世代族群只要加班一小時，就會和老闆申請加班補修、獎金補償制度，甚至碰上不合理的制度＆要求，也會勇敢拒絕老闆，避免養成「慣老闆」的習性發生。

以上「5個Z世代工作價值觀」分享，職場人們覺得哪一點最貼切呢？不論處在哪個世代，工作該有的權利與保障，絕對要積極爭取，並要找出認真工作、用心生活的平衡點！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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