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成功突破撞牆期「5大革命法則」：別再自我懷疑，想做什麼就去做

文／Workworks職場人

職場人們在工作環境或是日常生活中，是不是常會遇到靈感枯竭的難題呢？其實腦中沒有新的創意不打緊，更可惜的是，有時候容易為了「害怕他人的批評、害怕自己的內容不夠新穎」，而陷入自我懷疑的泥淖中、不敢分享內心想法。本篇編輯分享由伊莉莎白.吉兒伯特所撰寫的《人生需要來場小革命》，讓我們一起跟著作者的腳步：「別懷疑，讓恐懼同行，勇敢踏出第一步」！

突破撞牆期法則

1.怕東怕西，只會讓生活更不自然

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職場人們是個勇於表達內心想法的人，還是容易受到他人意見影響呢？相信每個菜鳥一定都經歷過「怕自己沒才華、怕自己提出的想法會遭人打槍、怕自己的創意沒有市場、怕別人不把你當一回事」的階段，甚至生活上多少也會擔憂「怕自己的夢想講出來很丟臉、怕自己太老、怕自己太胖、怕自己只是曇花一現」的想法，其實怕東怕西的只會讓你生活的更不自然，反而容易產生吸引力法則，讓你往更害怕的事情發生。

2.分辨需要的恐懼、不需要的恐懼

新人常在會議提案的時候，明明想法很有創意，卻往往因為害怕而不敢舉手發言，其實「唯一該害怕的不是手作的精品、而是量產的複製品」，如果每位員工害怕表達內心的靈感，那麼公司所生產出的產品全都是一個模板刻出的複製品、毫無特色。

至於作者也提倡不是面對所有事情都不用害怕，「有些害怕是必須的」，畢竟什麼都不怕的人，對於人事物的看法不夠縝密，就容易在毫無準備的情況下就去野外求生、直接嫁給第一次約會對象等，所以我們適時的都需要具備恐懼，但真正不需要恐懼的是「創意的表達」！

3.創造力活在每個人心中，看有沒有勇氣挖掘出來 

不論在職場或日常生活上，普遍都會遇到想法枯竭的情況，職場人們面對創意的窘境會主動尋求靈感來源，還是默默等靈感自己來呢？即便我們沒有藝術家般的天賦異稟，每個人內心一定都擁有豐富的創造力，當你想法枯竭的時候，不妨開始動手做、創造機會，不管是想唱歌跳舞、攝影寫作、畫畫拍影片等，絕對會比你停留在原步，有更好的收穫！

4.把意見箱撤了、想做什麼就去做

或許因為小時候的填鴨式教育，老早培養我們守規矩到強迫症的程度，普遍職場人們都有過以下經驗吧：唸大學填選志願的時候和爸媽無數次周旋，畢業後強迫去應徵公務人員的職位，作者建議「把意見箱撤了、想做什麼就去做吧！」當你希望生活過得有創造性，就不必找任何人簽同意書，只要你有十足把握完成一件事、一個目標，那就勇敢地去做吧，因為我們無法預測如果行動太慢，是否會失去成功的大好機會，就像比爾．蓋茲說的：「想做的事，立刻去做！」

5.別再自我懷疑，邀請恐懼和創意一起出門旅行！

現代社會中，很多人在承受著自我懷疑的沉重壓力，「自我懷疑」不僅會讓自己拘泥在自我貶低的負面思維，更會忽視生活的目標，不管是職場中的菜鳥，或是資深前輩，當你在面對別人的批評指教時聽過就好，如同作者說的：「現在沒人管你，過去沒人管你，以後也不會有人管你」，人生的真相是我們永遠不是別人的當務之急，而且不管到幾歲，我們永遠都是人生的菜鳥，所以別再自我懷疑了，勇敢大方地邀請恐懼和創意一起旅行，讓「該有的恐懼」和「創意的表達」共同相伴。

 

▲《人生需要來場小革命》（圖／博客來）

看完這本書後，編輯相信宇宙在每個人的心中都埋藏著一顆寶石，只等待著我們去發掘自己的寶石、天賦！期望職場人們能去做你想嘗試事情、勇敢地去體會你想體會的人生！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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