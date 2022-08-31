快訊／本土重返3萬大關！次世代莫德納審查狀況　指揮中心14:00說明

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/31）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內昨日新增確診本土病例突破三萬大關，新一波疫情正式來臨，相關趨勢受關注；另在疫苗方面，莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查補件後，最快今日開會審查，相關情況預期記者會中說明。

新一波本土疫情確定來到，中央流行疫情指揮中心昨（30）日公布國內新增31178例本土個案，是從7月12日以來相隔49天再次破突破三萬。針對BA.5疫情持續升溫，莊人祥昨說明，預期今天個案數會比較多，可能落在3萬4～3萬5左右，未來可能一週會增加5~6千例，下週可能會破4萬例；指揮中心預估高峰將落在9月中下旬。最新的疫情趨勢預期記者會中進一步說明。

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莫德納次世代疫苗進度備受關注，但廠商補件稍微延遲，導致食藥署EUA審查延後。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝週一時表示，已經補件完成，還在檢視資料，這週一定會開EUA審查，通過後會盡快採購。也因為補件問題，食藥署長吳秀梅日前則透露，最快要8/31，也就是今天才有可能召開審查會議。

至於Novavax疫苗，莊人祥昨（30）日公布最新新冠疫苗庫存統計時表示，目前庫存僅剩不到10萬劑，不過最近一週還會有新到貨。莊人祥後續受訪進一步說明，目前預估是9月上旬到貨，數量應該和首批相當是50萬劑。

另外在猴痘疫情部分，疾病管制署本月18日宣布已經完成第三代天花疫苗簽約，以用於猴痘防制，但採購數量尚無法公布，期程預估是本月底前。疾管署長周志浩26日回應，預計到貨的期程未變，現在還在安排班機中，今天就是本月最後一天，疫苗是否如期到貨，預期也是記者會關注重點之一。