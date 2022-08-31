不配合者罰三代！河北防疫挨轟「株連九族」　官方同日道歉了

▲大陸多地實施常態化核酸檢測 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地防疫手段「層層加碼」，河北承德30日發布的通告中，規定故意隱瞞行程拒不配合流調者，「三代以內旁系親屬」不得參軍、不得報考公務員等，引發民眾怒火，批評根本是「株連九族」。官方同日撤銷該規定。

承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室30日發布通告，當中規定對故意隱瞞行程、拒不配合流調的，一經查實救治費用自理、列入失信人員名單，造成嚴重後果的追究刑事責任。

其中涉疫人員是黨員、領導幹部親屬的，一同追究黨員、領導幹部管理不好親屬的政治責任；涉疫人員是企業家的，列入銀行黑名單，不得申請各類貸款。

若涉疫人員是個人的，列入高新區個人失信記錄黑名單，三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等；三年後，如個人無不良記錄，方可恢復個人正常信用。

▲多地層層加碼的防疫引來外界批評。（圖／視覺中國）

另外，該通告還鼓勵民眾互相舉報，稱凡能提供轄區有關發熱、咳嗽等症狀人員信息的，村醫私自為發熱人員治療的，2022年8月22日以來有承德市域外行程未按規定報備人員的，經覈實後，每條有效線索獎勵舉報人500元（人民幣，約新台幣2200元）。

通告發出後引發爭議，網友批評「強姦犯、殺人犯都沒這麼重啊」、「拿著雞毛當令箭，你問雞的意見了嗎？」、「咱是夢回大清了是吧」、「隨便 反正我是最後一代」。不過也有人表示支持，認為「重懲才會形成震懾」。

面對外界的批評聲浪，承德政府同日在官方微信公眾號發文， 稱承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室未經研究審核，擅自發佈相關涉疫政策，法律政策依據不足，予以撤銷，「對此造成的影響向社會公開致歉」，此次事件正在調查覈實，將依紀依規嚴肅處理。