露營暴雨變野外求生　閃電狂竄20秒「帳篷放天燈」！萬人嚇壞

記者崔子柔／綜合報導

夏末秋初之際頻頻出現颱風，第11號颱風「軒嵐諾」也增強為強烈颱風，若有出遊計畫需多注意氣象。一段露營遇到狂風暴雨加閃電的畫面昨（30）日則被發到網路上，吸引超過萬人按讚。

▲露營遇上狂風暴雨。（圖／翻攝自爆廢公社）



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「為什麼別人的露營比較好玩，有『放天燈』的感覺」，原PO昨日在臉書社團「爆廢公社」發布一段21秒的影片，畫面中可見，營地有多組人馬搭起帳篷露營，晚間卻突然狂風暴雨，天幕被吹得快掀過去。

▲網友發文。（圖／翻攝自爆廢公社）



遊客紛紛從帳篷中探出頭觀望，同時也不斷出現閃電，把整個夜空都照亮，影片最後拍攝到一個白色帳篷灌進風，就像天燈點火後準備起飛的模樣。

▲閃電照亮整片營地。（圖／翻攝自爆廢公社）



貼文吸引超過1.3萬人按讚，網友紛紛留言表示，「露營？求生吧」、「人家這個是放大型天燈」、「這連出去尿尿的勇氣都沒有」、「人家是用露營享受生命，你是直接用生命來露營」，也有人提醒，「該取消就取消，飛起來或者被雷打到，那就是下輩子再露營了」、「拜託野外露營一定要參考氣象預報」、「山裡天氣千變萬化，營釘營繩不可缺！拉好拉滿就對了」。