遭爆「找網軍還欠尾款500萬」　鄭寶清駁斥：有付錢

圖文／鏡週刊

前民進黨立委鄭寶清上週宣布脫黨參選桃園市長，引發各界熱議，然而網紅「四叉貓」劉宇爆料，在鄭寶清臉書留言的帳號疑似與新黨參選人的支持者是同一批人，一查才發現是網軍公司在背後操作。沒想到29日在爆出案外案，竟疑似有廠商出面指控鄭寶清用網軍洗了流量後，卻拖欠款項沒給，揚言公開合約內容，對此鄭寶清30日也做出回應。

在鄭寶清尚未正式宣布參選前，他的臉書貼文下方即不時有人留言勸進，希望他參選對抗民進黨提名的人選。四叉貓在本月13日就發現，許多在臉書幫鄭寶清留言聲援的除了藍營人士的真實帳號之外，也不乏創立時間沒幾個月的假帳號。四叉貓更指出，這些假帳號的共同點都是有按新黨議員參選人游智彬與張榮法的讚。

在四叉貓進一步比對後發現，這些假帳號都是由「龍盛雲控有限公司」負責人歐永毅在負責操作，四叉貓直接抓包歐永毅在用臉書幫鄭寶清的貼文「灌讚」刷流量。沒想到更令人意外的是，竟有疑似是網軍的帳號直接留言爆料，控鄭寶清找他們幫忙衝完流量後卻沒有依約定付清尾款，揚言對外公布他們的簽約內容。

今上午鄭寶清在媒體人周玉蔻的廣播節目中否認此事，但這個「網軍廠商」私下又找了四叉貓爆料，指出鄭寶清原本答應要在24日給尾款500萬，至今卻沒有付款，因此他們才在27日於鄭寶清的臉書狂灌5,000個「怒」的表情。網軍廠商甚至還真的實際操作他們的手法給四叉貓看，四叉貓的臉書真的因此多出5,000個來自各種假帳號按的「怒」表情。

對於上述指控，鄭寶清今下午受訪時再度駁斥，他說當初是請對方做「臉書行銷」，並表示自己錢的部分都有給了，其他都是廠商的股東糾紛、與他無關，沒做的部分還回來要拿錢，對於不實言論的部分他會依法提告，更強調「誠信」就是他的最大價值，不會改變。