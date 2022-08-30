北市民調陳時中吊車尾　議員曝中間選民「很怕他當選」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中最新民調墊底，引來各界關注。國民黨台北市議員游淑慧透露，自己有時候遇到還未決定投給誰的選民，有很大比例會說「我不希望陳時中當選」、「我很怕陳時中當台北市長」。

游淑慧說，有時在餐廳或計程車上，會遇到一些認出她的市民，會問幾句台北市長的選情，ㄧ些民眾感覺得出來屬於中間選民，他們很多都害怕陳時中當選。

游淑慧感嘆，民進黨竟然派出一個負評如此之高的市長候選人，就連為了搏年輕選票而去同志酒吧一事，在選舉招數上本是好棋，但事後了解，此舉賠了夫人又折兵，民進黨傳統保守的支持者覺得很難接受，而同志朋友的反應其實不如想像，因為有些人一看就覺得太假太裝，如果不是要選市長，他會去嗎？

游淑慧表示，雖然陳時中負評如此之高，民進黨還是繼續資源盡出、全力拉抬。因為他們相信在三角督的狀況下，會因為漁翁得利而當選。而台北勝選，是蔡英文的救命稻草，因為如果台中以北四都全輸，主導提名的蔡必定會被究責，她的身邊還有副總統賴清德要注意。

根據《TVBS》民調中心調查，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，其中36%市民支持國民黨的蔣萬安，26%支持以無黨籍參選的黃珊珊，陳時中僅有23%支持度。

對於民調墊底，陳時中29日受訪表示，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的市民也要趕快出來」。