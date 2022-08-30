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快訊／無罪！林金貴槍殺小黃司機案　纏訟15年更二審再度逆轉

▲▼林金貴 。（圖／記者陳宏瑞攝）

林金貴（右二）被控殺小黃司機案，高雄高分院今日上午更二審改判無罪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄男子林金貴被控2007年在高雄鳳山地區，槍殺一名計程車司機，2010年判處無期徒刑定讞。高雄高分院重啟再審程序後，2018年間改判他無罪，但最高法院撤銷發回，高雄高分院前年底改判林金貴無期徒刑。全案再上訴，最高法院去年底再度撤銷無期徒刑的判決發回更審，高雄高分院今（30）日更二審宣判，再度逆轉，又判林金貴無罪。可上訴。

▲▼林金貴 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林金貴的姐姐（左二）獻花給林金貴 （右二）。（圖／記者陳宏瑞攝）

本案發生於2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機在車上遭乘客槍殺，當時有2名路人有看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方只好以此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並花5個月從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

▲▼林金貴 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林金貴（前右三）獲判無罪，陪同的反冤獄協會相當振奮。（圖／記者陳宏瑞攝）

林金貴被依殺人罪提起公訴，歷經法院三審審理後，2010年判處無期徒刑定讞，林金貴入監服刑。但他堅決否認犯罪，透過「台灣冤獄平反協會」與義務律師團的奔走，提出林金貴的照片，證實他案發前才剛剪髮，與兇嫌長髮及肩影像不符，並提出「林金貴半身照」、「醫師佐證髮長意見」、「中研院影像鑑定分析」等相關新事證，歷經3次再審駁回、1次非常上訴不受理，最高法院在2017年裁准再審，林金貴被羈押3116天後，終於在2017年4月間獲釋。

而全案由高雄高分院再審，2018年8月間判處林金貴無罪，但最高法院當年底就撤銷無罪判決，發回更審。而高雄高分院更審後，前年底改認定林金貴有罪，判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院審理後，認為本案事實部分仍有待釐清，有調查其他證據之必要，因此再度撤銷，發回高雄高分院更審。

高雄高分院審理後，更二審今日上午宣判，撤銷原判決，改判林金貴無罪，到庭聽判的林金貴情緒激動，陪同宣判的姐姐和冤獄平反協會更是興奮不已，認為正義終於獲得伸張。

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