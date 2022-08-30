快訊／康建生技4死血案！　槍手李鴻淵遭求處死刑

▲李鴻淵遭求處死刑。（圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投縣草屯康建生技公司7月間發生4死血案，唯一倖存的康建創辦人賴敏男現在仍在醫院救治當中，而槍手李鴻淵落網後目前被關押在南投看守所。稍早，南投地檢署發布，李鴻淵被起訴，並且遭檢方求處死刑。

康建生技公司以生產牛樟芝聞名，7月14日下午4點多，離職員工李鴻淵疑因個人私仇，手持軍火前往康建埋伏，先潛入園藝資材室將賴敏男弟弟賴鋕卿與園藝課長劉慶杉雙手反銬在椅背，行刑式朝2人頭部槍致死。之後又趁著下班時間，長驅直入到康建辦公室射殺賴敏男的女兒賴彥予，以及會計主任張嘉綺，賴敏男則在與李鴻淵搏鬥時，頭部遭開槍擊中，所幸彈卡在頭骨倖存並送入加護病房搶救。

李鴻淵犯後展開逃亡，逃逸到台中並躲藏在養生會館中，但逃了21小時後終究躲不過警方追緝，遭警方逮捕，並查扣3把槍枝、179發子彈。然而，他遭逮後竟絲毫沒有悔意，還囂張喊出，「大家好」、「我要報仇」、「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」等，甚至在警方偵訊期間妄言，「1人打1槍，沒讓他們痛苦哀叫！」「對他們已經算不錯了！」

對此，警方氣憤痛罵他沒人性，並將他移送南投地檢署，而歷經1個多月的偵查，南投地檢署今日偵結，李鴻淵被依法提起公訴，並且遭到檢方求處死刑。