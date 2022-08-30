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27歲隨扈慘死！警官妻疑外遇「藏警界驚天醜聞」　印尼總統令徹查

▲▼ 印尼國家警察爆出重大醜聞。（圖／翻攝自推特）

▲ 由左至右依序為胡塔巴拉特、普塔瑞及桑博。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼國家警察督察長宅邸上月傳出命案，死者是督察長夫人身邊一名年僅27歲的隨扈，疑似因騷擾夫人被另一名隨扈攻擊引發槍戰，在交火中被擊斃。這起事件受到輿論高度關注，但他的死亡充滿疑點，後來竟傳出真相是夫人與他有染，他才因此遭到虐殺，督察長卻動用勢力想一手遮天，總統已經下令徹查。

綜合《雅加達郵報》等報導，27歲印尼國家警察胡塔巴拉特（Nopryansyah Yosua Hutabarat）生前擔任督察長夫人普塔瑞（Puteri Candrawati）隨扈，7月8日在督察長桑博（Ferdy Sambo）位於南雅加達的住宅被擊斃。

警方最初表示，胡塔巴拉特趁普塔瑞在臥室休息時試圖對她性騷擾，還拿槍抵住她的頭部，普塔瑞發出的呼救聲引起屋內另一名隨扈以利澤（Richard Eliezer）的注意，以利澤趕到後與胡塔巴拉特發生槍戰，而後者中彈後當場死亡。

但這起事件疑點重重，為揭發真相，國家警察總長下令成立特別調查小組。調查小組發現，普塔瑞在案發後便向警方供稱死者企圖性騷，調查卻顯示死者當時並未意圖不軌，認為她提出性騷指控是為掩蓋死者被害的真相。

▲▼ 印尼國家警察爆出重大醜聞。（圖／翻攝自推特）

▲ 普塔瑞曾與隨扈開心自拍，其中就包括胡塔巴拉特。（圖／翻攝自推特）

胡塔巴拉特遺體回到家人身邊後，家屬發現許多不明傷口，包括割傷和燙傷，還有一根手指指甲被拔，認為他是遭人虐殺，因此聘請律師控告國家警察。律師團進一步指出，死者在案發前一天就接到死亡威脅，手機聯絡人和簡訊都消失，且他是一名訓練有素的狙擊手，與以利澤交火過程中開了7槍卻都沒中，以利澤開5槍命中4槍，死者身上卻留下7個彈痕。

在家屬要求下，胡塔巴拉特屍身被從墳墓挖出二度驗屍，發現他身上除了槍傷，還有2根手指骨折及下顎、肩膀脫臼。而桑博家中監視器影片本可能成為關鍵證物，案發時的畫面卻也詭異消失。

眼看局勢不利，以利澤改口宣稱，是桑博命令他處決胡塔巴拉特，並提供10億印尼盾（約新台幣204萬元）封口費，還以死者的配槍反覆射擊牆壁，營造成槍戰現場。警方後來也改變說法，稱沒有跡象表明以利澤是在槍戰中被殺，且有足夠證據顯示，這可能是一起精心策畫的謀殺案，幕後主謀就是桑博。

根據《印尼之聲》，胡塔巴拉特可能因與普塔瑞不倫引來殺機。以利澤面臨謀殺指控，面臨最高15年監禁，桑博和普塔瑞也涉嫌謀殺，桑博現已被停職，另有24名警察涉嫌掩蓋事實被調查，還有多達83名警員可能違反警方準則。這起事件成為印尼國家警察史上嚴重醜聞，背後官員勾結點燃民眾怒火，總統佐科威已經要求國家警察局長加速徹查。

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