普丁盟友之女遇刺案　俄公布第2名烏籍嫌犯身分

▲俄羅斯極端民族主義學者杜金的女兒達莉亞死於汽車爆炸案。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯知名極端民族主義人士杜金的女兒20日死於汽車爆炸案，俄國情治機關聯邦安全局今天公開第2名涉嫌參與暗殺的烏克蘭籍嫌犯身分，並公布這名男子的監視攝影機畫面。

路透社報導，杜金（Alexander Dugin）主張烏克蘭應併入新的俄羅斯帝國，他和29歲女兒達利亞（Daria Dugina）都熱烈支持俄國總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭發動的所謂「特殊軍事行動」。普丁稱達利亞遇刺案是一起「邪惡、殘忍的罪行」。

達利亞20日在莫斯科郊外的一場汽車爆炸中喪命。2天後，聯邦安全局（FSB）宣布破案，稱嫌犯是一名烏克蘭女子，她跟蹤達利亞數週之久，在對方居住的社區租了一間公寓，並放置汽車炸彈，最後逃離出境前往愛沙尼亞，一切行動都有基輔在背後支持。

烏克蘭曾表示，莫斯科正對它發動一場帝國主義式的侵略戰爭；事發後也否認與達利亞的謀殺案有關。親克里姆林宮的俄國政治人物與俄國國營電視台則將達利亞塑造成烈士，她生前經常出現在國營台節目擔任挺戰評論員。

聯邦安全局今天發布聲明表示，它已確認密謀和執行達利亞刺殺案的烏國「破壞與恐怖主義團體」第2名成員身分，是一名生於1978年的男子。

該名男子曾在莫斯科一個租來的車庫裡協助組裝汽車炸彈，並替在達利亞車上安置炸彈的女子取得假文件與假車牌。該名男子在攻擊的前一天潛逃出境到愛沙尼亞。

俄羅斯聯邦安全局公布了這名男子的姓名，以及11分鐘長的監視攝影機片段。畫面顯示一名男子於7月30日入境俄國、在莫斯科進出一個車庫區、收集聯邦安全局所稱的假車牌，並在19日清晨離境。

監視攝影機片段還顯示，遭聯邦安全局指控放置汽車炸彈的烏克蘭女子徒步經過一個節慶活動的停車區，達利亞在遇刺不久前正是出席這場活動。

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