馬斯克嗆反核「瘋了」　1條件下核電廠危險低：根本不該關閉

▲馬斯克認為現階段核能是發電最好的解決辦法。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日再公開喊話，呼籲各國應增加核能發電，表示主張關閉核電廠才是對環境有害的。

馬斯克27日發布推特，不論從國安角度或是環境角度，各國都應該增加核能發電才符合效益，否則根本是「瘋了」。

保守派網站「Townhall.com」的專欄作者摩爾菲爾德（Scott Morefield）在底下留言，表示核能既乾淨又具效率，若被世人接受的話還可以完全取代從化石燃料，但現在顯然沒有，「因為那些所謂的環保分子不支持乾淨能源，他們才是反人類。」馬斯克回答，「有些人的確是反人類。」

馬斯克對核能發電的推崇已久，並支持核能作為一種可再生能源。2月俄烏戰爭開打導致國際天然氣、石油價格狂飆，馬斯克3月表示，核電廠根本不該關閉，甚至應該重啟那些已封閉的核電廠，因為核發電產生能量快速，如果核電廠所在地區會有地震或海嘯發生的可能，那核電廠是否安全還值得討論，但此時此刻在沒有天然災害的地方關閉核電廠，簡直是「瘋狂」。

另一乾淨能源太陽能雖然推廣多年，但馬斯克表示不論太陽能或其他替代能源都還不夠可靠，這時核能仍有其重要性。