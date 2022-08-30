　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克嗆反核「瘋了」　1條件下核電廠危險低：根本不該關閉

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克認為現階段核能是發電最好的解決辦法。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日再公開喊話，呼籲各國應增加核能發電，表示主張關閉核電廠才是對環境有害的。

馬斯克27日發布推特，不論從國安角度或是環境角度，各國都應該增加核能發電才符合效益，否則根本是「瘋了」。

保守派網站「Townhall.com」的專欄作者摩爾菲爾德（Scott Morefield）在底下留言，表示核能既乾淨又具效率，若被世人接受的話還可以完全取代從化石燃料，但現在顯然沒有，「因為那些所謂的環保分子不支持乾淨能源，他們才是反人類。」馬斯克回答，「有些人的確是反人類。」

馬斯克對核能發電的推崇已久，並支持核能作為一種可再生能源。2月俄烏戰爭開打導致國際天然氣、石油價格狂飆，馬斯克3月表示，核電廠根本不該關閉，甚至應該重啟那些已封閉的核電廠，因為核發電產生能量快速，如果核電廠所在地區會有地震或海嘯發生的可能，那核電廠是否安全還值得討論，但此時此刻在沒有天然災害的地方關閉核電廠，簡直是「瘋狂」。

另一乾淨能源太陽能雖然推廣多年，但馬斯克表示不論太陽能或其他替代能源都還不夠可靠，這時核能仍有其重要性。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新模擬路徑曝
囂張警「天天站崗」逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應了
軒嵐諾今將轉強颱「登頂風王」　明晚變天暴風圈侵襲率46%
大逆轉！3台人命喪柬疑「黑吃黑互相殘殺」　兇嫌殺2人後自盡
軒嵐諾開眼！抵台外海恐「上看強颱等級」　鄭明典：強度不可忽視

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞典渡輪載300人突起火！　3架直升機、7艘船趕往救援

中共無人機頻擾台灣外島　白宮控北京建立新常態

馬斯克嗆反核「瘋了」　1條件下核電廠危險低：根本不該關閉

升息憂慮揮之不去　美股下挫184點、台積電ADR跌2.23%

馬斯克1個月瘦9公斤！　透露採用「秘技」：感覺更健康了

美參議員布蕾波恩：台灣有總統和軍隊是獨立國家

烏克蘭軍隊反攻南部　俄稱擊退攻勢：造成重大損失

非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

俄羅斯預測2022年「GDP降幅」為2%-3%　2023年降幅不超過1%

快訊／大逆轉！3台人柬埔寨慘死　金邊警方公布「初步調查結果」

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

瑞典渡輪載300人突起火！　3架直升機、7艘船趕往救援

中共無人機頻擾台灣外島　白宮控北京建立新常態

馬斯克嗆反核「瘋了」　1條件下核電廠危險低：根本不該關閉

升息憂慮揮之不去　美股下挫184點、台積電ADR跌2.23%

馬斯克1個月瘦9公斤！　透露採用「秘技」：感覺更健康了

美參議員布蕾波恩：台灣有總統和軍隊是獨立國家

烏克蘭軍隊反攻南部　俄稱擊退攻勢：造成重大損失

非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

俄羅斯預測2022年「GDP降幅」為2%-3%　2023年降幅不超過1%

快訊／大逆轉！3台人柬埔寨慘死　金邊警方公布「初步調查結果」

福原愛突急奔醫院！和男友秘遊新加坡一回國出事…慌張搭車被直擊

《棒棒堂》分家都是因為「他」！敖犬離團7年後全說了…揭大吵內幕

風王軒嵐諾煞不住直撲台灣？　「仍有這機率」

iPhone 14 Pro傳推全新30W充電頭！　但得另外買

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！姊曝原因：媽媽懷孕也狂抽啊

Selina肌膚好到靠「素顏」就拿下男友！邁入40歲曝：滿意現在狀態

女蛇頭照片曝！獵12豬仔裝成被害人溜回台　3指標露餡

囂張警「天天站崗」逼老闆辭退女員工　枋寮分局粉專被洗版

美股收黑、大同旗下華映破產　財經HOT 5一次看

專家曝秋季更容易「曬老」，防曬別偷懶！戶外首選1種功能

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

國際熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞後門」卡住

部落最後一人！亞馬遜「洞穴原住民」陳屍吊床

國家悲劇VS個人喜劇：澤倫斯基的勝利

女主播露乳裝遊印度　直播秒被男鄉民包圍

印媒：外館批中將台海軍事化　印度對台灣議題轉向

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

17歲被控性侵坐冤獄　重見天日已53歲

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

槍手火燒民宅再射殺逃跑居民　7年老兵擊斃他

馬斯克用「秘技」　1個月瘦9公斤

俄預測2022年GDP降幅為2%-3%　2023年降幅不超過1%

烏軍反攻南部　俄稱擊退攻勢：造成重大損失

更多熱門

相關新聞

馬斯克用「秘技」　1個月瘦9公斤

馬斯克用「秘技」　1個月瘦9公斤

全球首富馬斯克（Elon Musk）先前在希臘時，被媒體拍下打赤膊的照片，身材引起網友討論，也被老馬斯克公開建議吃減肥藥。經過一個月後，他在推特上透露，在朋友引介下進行間歇性斷食一段時間，已經成功瘦下9公斤了。

馬斯克：世界需要石油、天然氣　否則文明會崩潰

馬斯克：世界需要石油、天然氣　否則文明會崩潰

國際原能總署本周訪問札波羅熱核電廠

國際原能總署本周訪問札波羅熱核電廠

鮑爾8分鐘演說大放鷹！　美富豪身家瞬間蒸發2.36兆元

鮑爾8分鐘演說大放鷹！　美富豪身家瞬間蒸發2.36兆元

SpaceX和T-Mobile合作　看見天空就有訊號

SpaceX和T-Mobile合作　看見天空就有訊號

關鍵字：

馬斯克核能發電

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

余苑綺「入住新家」現驚人巧合！

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

軒嵐諾開眼！抵台外海恐上看強颱等級

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

聖結石人氣「雪崩式暴跌」！網分析致命關鍵

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

負債418億！大同子公司華映破產

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面