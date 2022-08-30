嘉義縣首座溫室小果番茄示範點　建立非疫生產機制

▲▼嘉義縣輔導非疫生產 建立首座溫室小果番茄示範點 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為建立小果番茄外銷非疫生產點，嘉義縣政府在農委會動植物防疫檢疫局及台南區農業改良場輔導下，與不同單位合作，建立溫室小果番茄非疫生產示範溫室，嘉義縣長翁章梁今至溫室示範點考察，汲取科學與農業結合的經驗，作為日後推動農產外銷的施政參考。

臺灣為瓜果實蠅的疫區，如要將水果外銷到非疫區的國家(如：日本)，須透過薰蒸、消毒等檢疫處理，徹底消滅害蟲及蟲卵，同時也會稍微影響果實品質及風味；另一方式則是在台灣建立非疫生產點或非疫生產區，從栽植到運輸、外銷過程都要全程確保沒有害蟲侵擾。嘉義縣政府在農委會動植物防疫檢疫局及台南區農業改良場輔導下，與國立臺灣大學、國立中興大學、太保市農會及農民合作，建立非疫生產示範溫室，以智慧化設備監測病蟲害狀況收集數據，作為後續茄科作物-小果番茄外銷談判基礎資料。

嘉義縣是溫室小果番茄的重要產區，為使小果番茄外銷到消費能力較高的國家，縣府設置小果番茄非疫生產示範溫室，配合防檢局「自動化監測建立果實蠅非疫生產點計畫」，進行病蟲害監測資料收集，希望透過設施建構、瓜果實蠅族群密度監測及控制，落實防疫及品管措施，有效阻隔瓜果實蠅，提供小果番茄以非疫生產點的方式替代檢疫作業，拓展外銷市場。

中興大學周明儀教授指出，非疫溫室示範點過去兩年皆達成無果實蠅的成效，生產過程十分順利，以防蟲網建構密閉空間，讓作物不受病蟲害干擾，減少用藥需求，有效提升生產品質，未來將朝輔導農民的方向發展，協助更多人使用非疫生產模式，種植更高水準的嘉義作物。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府為協助農民開發多元通路，除以嘉義優鮮品牌推動國內行銷，開發多元高經濟作物，也從基礎布局國際市場。

設立小果番茄非疫生產示範點是外銷談判的基礎，嚴格控管非疫生產過程，取代傳統檢疫處理，不僅能有效提高作物品質還能銷往國際。目前離非疫生產外銷還有一條漫長的路，但只要能成功建立模式，通過國際專家審核，將能提高作物外銷數量，提升農民平均收入。

目前已在太保設立1處示範溫室，六腳鄉及民雄鄉也會再各自增設，希望透過非疫生產示範點的建立，在各地培養蔬果外銷專業栽培區，提早佈局外銷市場。