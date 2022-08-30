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瘋狂鼬獾可能感染狂犬病病毒　嘉義縣動保宣導起跑　

▲▼ 鼬獾如喪屍追咬犬隻，防範狂犬病全嘉總動員9月開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 鼬獾如喪屍追咬犬隻，防範狂犬病全嘉總動員9月開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所8月初接獲通報有鼬獾追咬家犬，常人或許認為鼬獾只是想跟狗狗玩而已，但長年執行狂犬病防疫任務的獸醫師卻看得膽顫心驚，影片中的鼬獾極有可能已被狂犬病病毒感染，不慎遭其咬傷就有感染風險。

▲▼ 鼬獾如喪屍追咬犬隻，防範狂犬病全嘉總動員9月開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

為防範狂犬病，家畜所聯合各公所、動物醫院及嘉義大學USR辦公室9月至11月將辦理為期3個月的「全嘉總動員~犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，中埔鄉公所8月27日在隆興村表率先開跑並加碼辦理犬貓絕育，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗500劑，共同為維護毛小孩健康盡心力。


家畜所日前接獲梅山鄉民眾通報表示，一隻鼬獾如喪屍般在大白天追咬家犬，隨後就竄逃到草叢中，一般人或許覺得可愛逗趣，但家畜所獸醫師卻相當憂心。


根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於鼬獾，但截至今年8月，國內已檢出17例鼬獾狂犬病陽性案例，其中2例位於嘉義縣竹崎和民雄鄉，先前也發生多起民眾在家中遭鼬獾闖入咬傷案例，且闖入鼬獾亦檢驗出狂犬病，顯示我們與狂犬病的距離其實沒有想像中的遠。


家畜所指出，正常鼬獾為夜行性動物且生性膽小，鮮少白天出現並主動靠近其他動物，根據送驗結果推斷，影片中追咬犬隻的鼬獾極有可能已感染狂犬病。

▲▼ 鼬獾如喪屍追咬犬隻，防範狂犬病全嘉總動員9月開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）


家畜所長林珮如表示，嘉義縣每年施打狂犬病疫苗犬貓約2.1萬隻，因山區幅員廣大，為維持狂犬病防線，家畜所與嘉義大學梅雨季前就已完成山區犬貓狂犬病預防注射，為全面擴大施打率，9-11月將辦理「全嘉總動員」活動，偕同各公所與動物醫院設立疫苗快打站，飼主如有需求，可依各公所狂犬病疫苗注射期程至鄰近快打站施打，或至動物醫院施打。

▲▼ 鼬獾如喪屍追咬犬隻，防範狂犬病全嘉總動員9月開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）
家畜所呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置，未施打狂犬病疫苗者，依動物傳染病防治條例可處3萬至15萬元，棄養動物依動物保護法可處3萬至15萬元，請民眾遵守規定，以免受罰。


嘉義大學社會責任推動辦公室主任李鴻文副校長表示，嘉大團隊透過高教深耕USR Hub計畫，協助公部門增加偏鄉狂犬病注射率，除增強犬貓群體免疫力，更可藉由活動讓學生體會愛護動物真諦。


嘉大產學營運及推廣處李永琮處長說，嘉大支援家畜所狂犬病疫苗，透過設立快打站，杜絕狂犬病傳染風險。


嘉大獸醫學院院長賴治民強調，狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，一經咬傷，感染致死率100%，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、意識混亂、幻覺、癱瘓昏迷等症狀。

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