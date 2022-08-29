駭人一幕！4公尺巨蟒「嘶嘶嘶」從天降　曼谷遭入侵居民嚇壞

▲曼谷街頭出現4公尺巨蟒，懸掛樹上。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國首都曼谷街頭上週出現驚悚一幕，一條巨大蟒蛇懸掛在樹梢上，直擊照在網路上瘋傳，嚇壞許多民眾。曼谷199熱線中心27日表示，平均每15分鐘就會接到一通抓蛇的求助電話，一年約可抓到6萬條蛇。

綜合曼谷郵報等報導，這條大蟒蛇出現的地點就在曼谷鈴丹區（Din Daeng）第2市政廳附近巷子，長約4公尺，掛在樹上茂密綠葉之中，長長一條垂下來的位置，距離旁邊的轎車相當近。

這張照片在網路上瘋傳，許多人看了感到相當震驚。曼谷199熱線中心27日指出，其實每天大約會接到200通居民求助電話，其中蛇類就佔據將近一半，平均每15分鐘就會有一通。

儘管官方並沒有針對曼谷蛇類數量的統計數據，但泰國國家動物園管理局顧問阿隆功（Alongkorn Mahanop）推估，曼谷各個行政區的蛇類數量大概都有接近上千條，「曼谷蛇的數量之所以這麼多，是因為市民不吃蛇，這也代表蛇在城市中沒有直接的掠食者，卻有豐富的獵物，例如貓、雞、狗等。」

曼谷199熱線中心補充說明，救援人員成功捕獲蛇的機率超過90%，抓捕後會被移交給泰國國家公園部門，接著被送往至適當的自然環境中。