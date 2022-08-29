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川普自創社群「Truth Social」爆欠款4868萬！　疑陷財務危機

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普所設立的社交平台被爆出拖欠廠商4868萬的款項。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普遭到臉書與推特等主流社群媒體封殺後，2021年大動作宣布將自創一個全新的社群平台，名為「Truth social」，2022年正式上線。然而如今Truth social卻被爆出拖欠供應商大筆網站代管費，金額高達160萬美金（約新台幣4868萬元），也讓外界不禁質疑，該公司是否陷入財務危機。

根據《福斯商業》報導，網路託管公司RightForge是Truth social的最大供應商。但近日卻有消息人士指出，川普所創立的Truth social並未按照合約每月支付費用給RightForge。據了解，2022年初正式上線的Truth social只付過3個月的託管費，自3月起就停止付款，至今積欠RightForge高達160多萬美金的費用（約新台幣4868萬元）。

消息傳出後，RightForge的執行長拒絕對此發表回應，而Truth social的發言人則沒有否認「欠款」一事，川普本人的發言人也沒有對此做出回應。

川普擔任美國總統時，經常使用推特發表言論，且每每都會引發話題，然而自從國會事件後，臉書與推特等平台陸續封鎖川普帳號。2022年初推出的Truth social目前在App Store的社交媒體軟體中僅排名第30名。

根據《法新社》報導，Truth social每週的下載量約為5萬次，川普本人的帳號則有391萬人關注，但他的推特帳號被封鎖前曾有高達7950萬人關注。

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