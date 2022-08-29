市道172甲線綠色隧道路樹竄根問題　台南逐年分階段完成改善

▲市道172甲線綠色隧道路樹竄根問題，台南3年分階段完成改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

172甲線為聯絡台南後壁區與白河區的重要道路，因路樹竄根造成路肩隆起、舖面破損；市府為維護道路行車安全，工務局分3階段性進行改善該道路路樹竄根的問題，2022年底可完成四分之三路段改善，2023全線完成，還給民眾一條平坦舒適又安全的綠色隧道。





172甲線起自後壁火車站，終至白河市區，長度5.238公里，連結周邊後壁蘭花園區、白河蓮花、菁寮老街等觀光景點，道路兩旁種滿了印度紫檀行道樹，綿延172甲長約4公里，是臺南市著名的綠色隧道之一。由於現有行道樹生長高大，根系向外擴張破壞道路，造成路肩隆起、舖面破損，嚴重影響行車安全。



在市長黃偉哲大力推動路平與觀光的雙重政策下，工務局籌措預算總經費2400萬元，分年度階段性來改善172甲線路樹竄根問題；2021年完成172甲線樹木竄根處及道路全舖面路平改善長度1.3公里。今年辦理約1.7公里路段改善，於該區段綠帶增設透氣排水管、樹木斷根及路平改善，目前正進行工程施作，預計年底完工；2023年續完成最後1公里的樹木竄根處及道路全舖面路平改善。