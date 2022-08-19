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社會 社會焦點 保障人權

剛出車廠5分鐘…最壯的那棵樹倒了　陳世念：沒剎車就在我腦袋上

中央社

前台灣男籃國手陳世念今天下午駕車行經民權東路6段，愛車被倒塌的路樹重擊，所幸人平安無事，他透露，要不是提前發現並緊急煞車，「現在樹應該就在我的腦袋上。」

陳世念是前台灣男籃國手，目前是P. LEAGUE+聯盟新北國王助理教練，今天中午他結束球隊訓練後，駕車前往內湖保養廠進行維修保養，沒想到車才剛開出來沒多久就發生意外，事後他也在個人社群媒體IG限時動態向球迷朋友報平安。

▲▼台北市中央分隔島一顆路樹倒塌，遭壓車主是陳世念，行車記錄器拍下樹倒的瞬間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市中央分隔島一顆路樹倒塌，遭壓車主是陳世念，行車記錄器拍下樹倒的瞬間。（圖／記者邱中岳翻攝）

回憶事情發生當下，陳世念苦笑表示，當時他車速不快，眼角瞄到路樹倒下來，第一時間緊急煞車，「還好我的視野夠大，否則現在這棵樹就壓在我的腦袋上。」

意外發生後，許多民眾紛紛停車上前主動關心並提供協助，也不斷提醒陳世念趕快熄火、下車，他說：「台灣人真的很溫暖，我車子旁大概圍了快10個人，包括警察、救護車都是他們幫我叫的。」

▲▼台北市內湖區民權東路六段，中央分隔島一顆路樹倒塌，遭壓車主是陳世念。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市內湖區民權東路六段，中央分隔島一顆路樹倒塌，遭壓車主是陳世念。（圖／記者黃彥傑攝）

陳世念搞笑地說，他有觀察到倒下的那棵路樹是整排安全島當中最粗壯的一棵，對於財損他表示不清楚，一切交由保險公司處理，但他強調：「我算運氣很好，人平安沒事最重要。」

其實陳世念原本有機會避開這次意外，他透露汽車保養完後，對方問他是否需要順便洗車，他心想沒事也不急，因此多留在保養廠20分鐘等洗車，沒想到車才開出來不到5分鐘，「現在車又回到了保養廠。」

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