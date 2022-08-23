「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照　專家驚嘆：從未見過

▲木星外觀的「大紅斑」，是一場足以吞噬地球的太空風暴。（圖／翻攝自臉書「NASA`s James Webb Space Telescope﻿」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

NASA於當地時間22日公布了詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），在7月時拍攝的木星照片，超清晰木星「大紅斑」（Great Red Spot），讓大家得以一窺這顆太陽系最大行星之美。

據《衛報》報導，詹姆斯韋伯太空望遠鏡是目前最新且最大的太空望遠鏡，7月時它捕捉到了前所未有的的木星北極光、南極光，以及星體旋轉方式和極地薄霧。從NASA的科學家們在22日公佈的照片，能清楚的看見木星外觀上的「大紅斑」。

照片中木星上十分搶眼的那顆「大紅斑」，在無數較小的風暴旁邊顯得格外醒目，但若發生在地球，其實是一場足以吞噬地球的風暴。這張照片也同時展示出木星周圍微弱的光環，以及星系背景下的兩顆小衛星，這兩顆小衛星分別名為「阿瑪爾忒亞」以及「阿德拉斯特亞」。

研究人員表示，「這張圖片有著我們對木星的系統研究計劃，該計劃研究了木星本身、它的環和它的衛星系統的動力學和化學性質」。

柏克萊加州大學（University of California, Berkeley）的行星天文學家德佩特（Imke de Pater），在一份聲明中表示，「我們從未見過這樣的木星，這一切都美得讓人難以置信」、「說實話，我們真的沒想到這張照片會捕捉得這麼好」。