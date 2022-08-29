她煮菜驚見「粉紅色鹹蛋」嚇壞！　內行曝可怕真相：趕快丟掉

▲鹹蛋變成粉紅色。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

在餐桌上經常能看到鹹蛋入菜，但你有看過這種顏色的嗎？一名女網友下廚的時候，發現先前買來的鹹蛋切開來竟然呈現粉紅色，奇特的顏色讓她不敢輕易吃下肚，不禁驚呼「這應該是顆毒蘋果」。不少人看到也感到驚訝，可是有內行網友提醒「別吃！趕快丟掉這顆蛋」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，日前煮菜時準備要料理鹹蛋，但沒想到切開一看卻是粉紅色的，讓她嚇得直說，「是發生什麼事了？」從照片中也確實能看到，鹹蛋被切一半後，蛋白卻不是常見的白色，而是呈現淡淡的粉紅色，和另一顆鹹蛋的蛋白顏色形成強烈對比，也難怪她會驚呼「美到想拍下來，它應該是顆毒蘋果」。

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不少人看到後紛紛開玩笑表示，「會不會要生蛋之前剛好吃了火龍果」、「不要玩草莓冰淇淋」、「惡魔果實，吃了會變鹹蛋超人」、「因為你這不是母鴨的蛋，是公鴨下的才會這種顏色」、「有個粉紅少女心的鹹蛋」、「可能是用玫瑰鹽醃的」、「會不會變成美少女鹹蛋超人」、「吃下去可能會獲得超能力：見閻王」、「戀愛專用鹹蛋啊」。

▲可從蛋白顏色判斷新不新鮮。（示意圖／記者曾筠淇攝）

但也有人指出，「不能吃了吧，屬於變質了一種」、「千萬別吃，而且切蛋沾到的菜刀要馬上清洗。那是受到綠膿桿菌感染的蛋」、「快丟掉吧，這已經不能吃了」。也有網友分享美國農業部（USDA）官網解釋，表示蛋白若呈現渾濁狀態，代表還很新鮮，但如果蛋白很清澈，就代表雞蛋正在老化，要留意的是，蛋白呈現粉紅色或珍珠色時，代表雞蛋已被綠膿桿菌（Pseudomonas）污染而變質，千萬不要食用。