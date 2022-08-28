帛琉副總統訪團有成員確診　外交部：29日暫緩拜會蔡英文

▲外交部歡迎帛琉副總統兼司法部長席嫵杜率團訪台。（圖／翻攝自外交部臉書）

記者呂晏慈／台北報導

外交部28日說明，帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）伉儷訪團依原訂行程已於8月27日晚間抵達台灣，外交部常務次長俞大㵢代表我國政府前往機場迎接，並表達誠摯歡迎；28日上午PCR檢測部分團員呈現陽性，因此將暫緩29日拜會正副總統蔡英文、賴清德的行程。

外交部指出，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，包含防疫措施在內的全程照料，並遵照外交泡泡防疫計畫及中央疫情指揮中心的規定及建議於當晚爲全團進行採檢。

外交部表示，28日上午新光醫院爲全團再次進行PCR檢測，確認其中部分團員結果呈現陽性，外交部得知結果後立即依照防疫計畫與中央疫情指揮中心規定，全團團員已立即暫停接下來在台灣期間的相關活動，並基於安全考量，暫緩29日拜會蔡總統及賴副總統的行程。外交部將持續遵照中央疫情指揮中心指引，給予訪團適切照料。

此外，總統府發言人張惇涵表示，若後續有確切之接見時間及形式，總統府將適時對外說明，總統府已請外交部依照指揮中心指引，給予訪團妥善照顧，也祝福訪團成員早日康復。