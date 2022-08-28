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3關鍵曝！9月恐一波流行　醫示警「這年齡層」注意

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝宗學說，9月很有可能會出現一波新冠肺炎流行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，暑假出遊潮進入尾聲，緊接而來的是兒童開學和邊境解封，9月很有可能會出現一波新冠肺炎流行，「最需要注意的是小於5歲的幼童，疫苗接種率偏低，也是急性腦炎併發症好發年齡層。」

謝宗學近日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書表示，這周二到周五沒有受到假日影響的新冠肺炎本土新增確診人數約2.6-2.8萬人，跟先前2萬初的數字有著顯著增加。

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謝宗學指出，暑假出遊潮進入尾聲，緊接而來的是兒童開學和邊境解封，9月很有可能會出現一波新冠肺炎流行，規模應該不會超過今年5-6月；最需要注意的是小於5歲的幼童，疫苗接種率偏低，也是急性腦炎併發症好發年齡層。

▼疫情可能升溫，指揮中心籲高齡及兒童族群配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/24保護高齡及兒童族群 民眾配合及相關措施。（圖／指揮中心提供）

謝宗學說，若家中有未滿5歲的幼童，家長對幼童接種新冠疫苗有疑慮，建議同住家人都接種疫苗形成保護圈；若同住家人若出現不舒服症狀，立即戴上口罩預防幼童感染。

謝宗學表示，日前才發生1歲女童在家中高燒昏迷，到院前死亡，送請司法相驗後才確診新冠肺炎的病例，所以面對幼童染疫，還是不能掉以輕心。

指揮中心27日公布新增2萬5901例確診，分別為2萬5621例本土個案及280例境外移入，另確診個案中新增40例死亡。指揮官王必勝近日提到，根據目前內部模型推估，下一波疫情高峰點應該會在9月下旬。

由於本土疫情將再度升溫，王必勝也提醒，要特別保護脆弱族群，包括高齡長者和兒童，除了維持現行住宿式長照機構快篩和給藥；另外，也要加強社區65歲以上民眾症狀篩檢及確診給藥，鼓勵兒童施打疫苗，維持確診兒童就醫順暢。

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