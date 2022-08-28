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利比亞衝突釀12死　再掀爆發內戰擔憂

▲▼利比亞軍方開進首都的黎波里。（圖／路透） 

▲利比亞軍方開進首都的黎波里。（圖／路透）

文／中央社利比亞首都的黎波里27日綜合外電報導

北非國家利比亞兩個敵對政府的支持者今天爆發衝突，造成至少12人死亡，首都的黎波里（Tripoli）的多間醫院也遭破壞，引發人們對爆發新一波重大衝突的擔憂。

法新社報導，從昨晚到今天，的黎波里的數個地區發生多起火災與爆炸案，市區明顯可見煙霧從受損建築物中升起。

的黎波里衛生部今晚初步估計，衝突至少造成12人死亡、87人受傷。

衛生部表示，另有6間醫院遭到攻擊，救護車無法到達受衝突影響的地區。

針對這場衝突，利比亞的兩個政府互相指責。網路上發布的影片可見到燒毀的汽車和佈滿彈孔的建築物，還有一座清真寺起火燃燒。

聯合國利比亞代表團呼籲雙方「立即停止敵對行動」，因為「持續的武裝衝突，包括對平民住宅區的無差別中型和重型砲彈攻擊」，已導致醫院受到破壞。

美國駐利比亞大使館也說，他們對衝突感到「非常擔憂」。

自從已故強人格達費（Moamer Kadhafi）2011年倒台遭殺害後，利比亞幾乎毫無和平穩定可言，並在2014年分裂為東、西兩個派系，相互交戰。

獲國際承認的臨時政府「全國團結政府」（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli）；敵對的利比亞國民軍（LNA）則盤據東部大城班加西（Benghazi）。

作為聯合國支持的和平倡議一環，德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）去年獲任命為利比亞臨時總理。位於東部的眾議院2月選出巴夏加（Fathi Bashagha）取代德貝巴，但後者堅稱，僅會將權力交給民選政府。

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