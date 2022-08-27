前副總統陳建仁稱Omicron「是被祝福的病毒」　兩大原因曝

▲前副總統陳建仁稱Omicron是「被祝福的病毒」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導



受疫情影響，延後一年舉辦的第6屆亞洲未來會議今（27日）天登場，前副總統陳建仁也到場發表專題演講，除說明台灣從SARS到這次新冠肺炎的防疫成績外，甚至指Omicron是「被祝福的病毒」，因為有很高傳染與很低致死率，故台灣政府選擇不清零，而是選擇與病毒共存，利用快篩與給予抗病毒藥物對抗，在台灣各界團結一致下，致死率偏低，也凸顯台灣民主且公開透明的防疫政策，是防疫成功的原因。

由文化大學舉辦的第6屆亞洲未來會議，今在文大大孝館8樓柏英廳正式開幕，今年大會除邀請來自日本、韓國、台灣等不同領域的學者參與座談會，並邀請陳建仁院士以「國際感染症與台灣―與新冠病毒共存還是清零？」為題進行專題演講。

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▲第6屆亞洲未來會議今天登場，前副總統陳建仁也到場發表專題演講。（圖／文大提供）

陳建仁首先表示，過去兩年半來，COVID-19對人類健康、全球經濟、社會安定造成很大影響，而新冠肺炎需要跨國合作才能圓滿解決，因為病毒無國界，會感染每一個人，沒有一個人是安全，透過國際合作與團結，所有國家都包含在健康網絡內並互相幫忙，減少健康不平等，對疫情控制很重要。

隨後陳建仁說明台灣在SARS與新冠肺炎上的貢獻，陳說，SARS剛發生時致死率相當高，十個人就有一個人死亡，但台灣透過設置發燒篩檢站等相關防疫與管控措施，讓台灣在SARS防疫工作做的比其他國家好，列為旅遊警示區時間比香港跟中國短。

而兩年多前開始的新冠肺炎，陳建仁指出，台灣是最早跟WHO通報廣東有新冠肺炎，而到今年7月底為止，受到新冠肺炎影響，全球超過5.7億人七感染，640萬人死亡，經濟受到嚴重衝擊，台灣在疫情一開始，透過邊境管制、對疑似病人檢驗、確診病例隔離治療等手段，成功控制疫情，沒有封城，更因為防疫措施公開透明，獲得肯定。

▲第6屆亞洲未來會議今天登場，前副總統陳建仁到場發表專題演講。（圖／文大提供）

至於近期造成大流行的Omicron變異病毒，陳建仁以「被祝福的病毒」來形容，因為Omicron雖然有很高傳染力，但確有很低致死率，後來發生突破性感染，政府意識到不太可能清零，而進行與病毒共存，但後來利用快篩及給予確診者抗病毒藥物，在台灣團結一致下，致死率偏低。

陳建仁認為，台灣的防疫成功，歸功於台灣公民素質，加上政府公開透明的政策產生公共信任，這是台灣民主對世界最大的貢獻，而台灣未來也應該走出台灣，幫助需要疫苗普及的國家，最好讓病毒在原始國家出現就撲滅，就如同中國若在2019年12月就撲滅病毒，在火種很小就撲滅，就不會影響到其他國家。