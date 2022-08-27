　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前副總統陳建仁稱Omicron「是被祝福的病毒」　兩大原因曝

▲▼客家人支持陳時中競選台北市長記者會 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前副總統陳建仁稱Omicron是「被祝福的病毒」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導


受疫情影響，延後一年舉辦的第6屆亞洲未來會議今（27日）天登場，前副總統陳建仁也到場發表專題演講，除說明台灣從SARS到這次新冠肺炎的防疫成績外，甚至指Omicron是「被祝福的病毒」，因為有很高傳染與很低致死率，故台灣政府選擇不清零，而是選擇與病毒共存，利用快篩與給予抗病毒藥物對抗，在台灣各界團結一致下，致死率偏低，也凸顯台灣民主且公開透明的防疫政策，是防疫成功的原因。

由文化大學舉辦的第6屆亞洲未來會議，今在文大大孝館8樓柏英廳正式開幕，今年大會除邀請來自日本、韓國、台灣等不同領域的學者參與座談會，並邀請陳建仁院士以「國際感染症與台灣―與新冠病毒共存還是清零？」為題進行專題演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第6屆亞洲未來會議今天登場，前副總統陳建仁也到場發表專題演講。（圖／文大提供）

▲第6屆亞洲未來會議今天登場，前副總統陳建仁也到場發表專題演講。（圖／文大提供）

陳建仁首先表示，過去兩年半來，COVID-19對人類健康、全球經濟、社會安定造成很大影響，而新冠肺炎需要跨國合作才能圓滿解決，因為病毒無國界，會感染每一個人，沒有一個人是安全，透過國際合作與團結，所有國家都包含在健康網絡內並互相幫忙，減少健康不平等，對疫情控制很重要。

隨後陳建仁說明台灣在SARS與新冠肺炎上的貢獻，陳說，SARS剛發生時致死率相當高，十個人就有一個人死亡，但台灣透過設置發燒篩檢站等相關防疫與管控措施，讓台灣在SARS防疫工作做的比其他國家好，列為旅遊警示區時間比香港跟中國短。

而兩年多前開始的新冠肺炎，陳建仁指出，台灣是最早跟WHO通報廣東有新冠肺炎，而到今年7月底為止，受到新冠肺炎影響，全球超過5.7億人七感染，640萬人死亡，經濟受到嚴重衝擊，台灣在疫情一開始，透過邊境管制、對疑似病人檢驗、確診病例隔離治療等手段，成功控制疫情，沒有封城，更因為防疫措施公開透明，獲得肯定。

▲▼第6屆亞洲未來會議今天登場，前副總統陳建仁也到場發表專題演講。（圖／文大提供）

▲第6屆亞洲未來會議今天登場，前副總統陳建仁到場發表專題演講。（圖／文大提供）

至於近期造成大流行的Omicron變異病毒，陳建仁以「被祝福的病毒」來形容，因為Omicron雖然有很高傳染力，但確有很低致死率，後來發生突破性感染，政府意識到不太可能清零，而進行與病毒共存，但後來利用快篩及給予確診者抗病毒藥物，在台灣團結一致下，致死率偏低。

陳建仁認為，台灣的防疫成功，歸功於台灣公民素質，加上政府公開透明的政策產生公共信任，這是台灣民主對世界最大的貢獻，而台灣未來也應該走出台灣，幫助需要疫苗普及的國家，最好讓病毒在原始國家出現就撲滅，就如同中國若在2019年12月就撲滅病毒，在火種很小就撲滅，就不會影響到其他國家。

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
亞洲50最佳街頭小吃出爐！台灣3國民美食上榜
快訊／雨區擴大！雨彈再炸「12縣市大雨特報」　防雷擊強陣風
今晚變天！猛烈雨彈明開轟「降雨熱區曝」
S2O直擊／辣妹等嘸CL　「反正不能退」還是來了
同淪小三！女星挺古力娜扎「當年沒勇氣」　網傻眼：妳是被抓姦
菲律賓87人渡輪「火燒船」影片曝　父推2孩下海
快訊／長榮芭比Q了！　7貨櫃「凹扁變形」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南海安餐酒一條街　8／26起展開活動序幕「30店家共同行銷」

老公月薪3萬多「養活1家五口」　妻驚又懷孕！網挺：全台灣感謝妳

快訊／雨區擴大！雨彈再炸「12縣市大雨特報」　防雷擊強陣風

今晚變天！微弱北風報到挾水氣　猛烈雨彈明開轟「降雨熱區曝」

台東+272！衛生局籲孩童儘快完成疫苗接種

遭蟲吻依然Q彈香甜　1.5萬斤文旦滯銷...獨眼老農降價賣只求回本

室友在咿咿啊啊！她一聽「熟悉震動」崩潰了：我的電動牙刷

主管上班看A片「螢幕一片肉色」！　她目睹震驚：形象慢慢崩壞

前副總統陳建仁稱Omicron「是被祝福的病毒」　兩大原因曝

好市多獨賣「吳寶春月餅1顆117元」他曝口感！網戰翻：親手做的嗎

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台南海安餐酒一條街　8／26起展開活動序幕「30店家共同行銷」

老公月薪3萬多「養活1家五口」　妻驚又懷孕！網挺：全台灣感謝妳

快訊／雨區擴大！雨彈再炸「12縣市大雨特報」　防雷擊強陣風

今晚變天！微弱北風報到挾水氣　猛烈雨彈明開轟「降雨熱區曝」

台東+272！衛生局籲孩童儘快完成疫苗接種

遭蟲吻依然Q彈香甜　1.5萬斤文旦滯銷...獨眼老農降價賣只求回本

室友在咿咿啊啊！她一聽「熟悉震動」崩潰了：我的電動牙刷

主管上班看A片「螢幕一片肉色」！　她目睹震驚：形象慢慢崩壞

前副總統陳建仁稱Omicron「是被祝福的病毒」　兩大原因曝

好市多獨賣「吳寶春月餅1顆117元」他曝口感！網戰翻：親手做的嗎

葉總思考林凱威使用時機：不能好用一直用

夏立言下午返台直奔防疫旅館　基進黨衝機場圍堵「接機抗議」

她開車1小時到公司　回頭驚見「半裸陌生男子」全程都在後座

批柬埔寨受害者「黑數很大」　蔣萬安競辦嗆：政府別玩數字遊戲！

台南海安餐酒一條街　8／26起展開活動序幕「30店家共同行銷」

聽到開刀抱緊秀秀！阿嬤各發500給2毛孫壓驚當零用錢　她傻：我呢

賽前找餅總道歉　蔡鎮宇跑壘跌倒：有人推我一把

結婚5年沒小孩！她狂被老公嫌生不出　怒找小王一做「懷孕了」

老公月薪3萬多「養活1家五口」　妻驚又懷孕！網挺：全台灣感謝妳

台人「胃食道逆流」盛行率15.7%！避雷菜單曝　高麗菜、洋蔥少碰

長髮妹直播薄紗洩ω曲線！　「放送2粒葡萄乾」網看呆

生活熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

郭台銘另一個身分曝光！陳文茜揭內幕：他不想忍耐了

午後雨彈開轟了！10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

男友愛買春沒事　她卻感染性病…網揪1疑點

顏擇雅害慘台大生！法律系教授：今年當3成

嬸嬸帶她買內衣　在14人家庭群組聊：她很大X罩杯

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

鬼門關2生肖別亂跑「上大夜班怎辦？」專家給答案

鬼月氣氛變淡！網揭關鍵原因

田徑正妹「川字腹肌」太驚人　全場啊嘶

北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風可能生成「登陸台灣機率曝」

入秋第一波鋒面下週四報到　要降溫了！「北台灣現秋涼氣息」

更多熱門

相關新聞

日本擬鬆綁防疫「無症狀者可外出」

日本擬鬆綁防疫「無症狀者可外出」

日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，在家療養人數續創新高。日媒報導，有關染疫者的限縮通報，日本政府有意採全境統一作法，並放寬無症狀患者在隔離期間的外出限制。

莫德納控侵犯mRNA技術專利　輝瑞：很驚訝

莫德納控侵犯mRNA技術專利　輝瑞：很驚訝

即／莫德納告輝瑞、BNT「侵犯mRNA專利」

即／莫德納告輝瑞、BNT「侵犯mRNA專利」

北韓再爆發燒者！堅稱只是流感　非新冠

北韓再爆發燒者！堅稱只是流感　非新冠

世衛：今年已100萬人死於新冠

世衛：今年已100萬人死於新冠

關鍵字：

陳建仁文大亞洲未來會議OmicronCOVID-19

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

快訊／艾成長眠地曝光「陪伴摯愛王瞳」

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面