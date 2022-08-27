清水公所旅遊5人失蹤　「武界一線天」溯溪難度低成消暑勝地

▲南投武界一線天。（圖／網友Yost提供）



記者蔡怡萍／綜合報導

台中清水區公所26日共24人前往南投武界健行，在出發前一行人還開心拍下大合照，沒想到後來卻傳出5人失聯，台中市消防局獲報後徹夜展開搜救，截至目前為止已超過12小時，整個搜救行動仍在持續進行中。而發生意外的武界一線天，由於鬼斧神工的自然景色，且一年四季都有不同美景，成為許多健行者與遊客的最愛。

▲南投武界一線天沿途景色壯麗，是熱門的出遊賞景名單。（圖／網友Yost提供）



這次傳出5人失蹤於「武界一線天」，位於南投縣仁愛鄉，海拔高度約675~743公尺，單程約5.8公里，屬於郊山步道，為單程路徑、到盡頭需折返，來回時間約3小時，攀爬難度不算高，這裡是濁水溪位於武界到巴庫拉斯之間的河床，由於沙石沉澱積淤造成河道變小，呈現大片的沙地礫石平地，也是許多單車、越野機車、吉普車愛好者馳騁的天堂。

▲武界一線天壯闊的自然景色成為許多遊客的口袋名單。（圖／網友賴賴提供）



「武界一線天」就在濁水溪源頭支流之一栗栖溪匯口處，兩邊峽谷高約30公尺、長度有50公尺，最窄處僅3公尺，不同於台灣其他一線天是乾燥峽谷，這裡還有冰涼溪水潺潺流過，夏天是清涼消暑的勝地，秋冬還有特殊水生蕨類「滿江紅」的美景，全年都有不同特色讓許多遊客爭相目睹。

由於河床大小礫石遍布，進入遊客多會搭乘吉普車、越野車等溯溪，到了一線天附近才下車，捲起褲管踩著冰涼溪水徒步進入，沿途景觀相當漂亮，而武界周圍還有武界水壩、日月潭引水拱橋、萬年鐘乳石壁、曲冰峽谷等景點。

▲ 清水區公所26日員工旅遊5人失聯，出發前還開心拍下大合照 。（圖／民眾提供）