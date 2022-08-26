被批增訂死刑「保命符」？法務部長蔡清祥：死刑依法執行

▲法務部長蔡清祥強調「我是執法人員，一定會依法處理。」（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。外界批評法務部死刑執行太慢，但法務部長蔡清祥回應，38名死刑犯全都有阻止死刑執行的事由。他26日再度重申，「我是執法人員，一定會依法處理。」另外有媒體說他主導修法增訂死刑「保命符」程序，蔡清祥也一併澄清。

對於是否執行死刑？蔡清祥26日明確表示，「死刑的執行，只要法律程序的完備，可執行的法務部會依法執行，我曾批准執行過2位，我是執法人員，一定會依法處理。」

另外媒體報導，提到法務部在2020年7月修正執行死刑規定，「增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項，都是在蔡英文總統連任後、蔡清祥部長任內所為。」蔡清祥也澄清，絕非如此：「《執行死刑規則》雖然在2020年修正要審核再審、非常上訴、大法官解釋，因為《監獄行刑法》要求要訂執行死刑的相關規定，於是沿用《審核死刑案件執行實施要點》，此要點早在1999年訂定，2005年修正時就把聲請大法官解釋納入審查，不是2020年《執行死刑規則》修訂時所創設。」

依照法務部關於死刑執行的法規命令《執行死刑規則》，如果死刑定讞的被告有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，就不得執行死刑；這也被法界人士戲稱為死刑犯的「保命符」。而實務上，因人權團體的干預，只要死刑犯最高法院判刑定讞後，人權團體即發動律師團撰寫聲請再審、非常上訴，或向司法院大法官請求憲法審判，就是發動「保命符」程序，以阻止死刑執行。