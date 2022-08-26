確診通報不用分兩次！社交距離APP改版　掃QRCode就可帶入資料

記者嚴云岑／台北報導

社交距離APP下載量突破1000萬人次，過去確診者進行確診通報，上傳隨機碼與索取驗證碼需分兩個步驟進行，指揮中心與Apple與Google系統合作後，將兩項功能合而為一，未來只要在自主回報系統點選＜我要上傳隨機碼＞，就會顯示QRCode並自動打開社交距離APP，便於民眾完成確診通報。

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「臺灣社交距離APP」已於今(2022)年8月8日發布最新版本，新增優化功能為：配合「COVID-19確診個案自主回報系統」(以下稱BBS系統)簡化隨機碼上傳操作。目前民眾可於App Store及Google Play雙平台進行更新(版本v2.3.0)。

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▲▼指揮中心8/26公布社交距離APP優化功能。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心8/26公布社交距離APP優化功能。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，民眾如有確診使用「臺灣社交距離APP」，原先僅能點選APP上［確診者上傳隨機ID」、「索取驗證碼」等步驟，並於取得驗證碼簡訊的15分鐘內完成上傳操作。新版功能增加配合BBS系統的自動化步驟：

1.用電腦填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，即會顯示QRCode。請開啟手機相機或能讀取QRCode的APP*，掃描QRCode，選擇打開網址後將自動開啟「臺灣社交距離APP」並帶入資料，只需點選分享，即完成上傳。

2.用手機填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，將自動開啟「臺灣社交距離APP」，並將日期區間與驗證碼自動帶入，只需點選分享，便完成上傳。

指揮中心呼籲，鑒於我國本土疫情仍持續發展中，籲請已安裝「臺灣社交距離APP」之民眾儘速更新，並鼓勵未安裝民眾下載使用，指揮中心持續積極推動各種科技防疫措施，請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

*備註：部分Android手機相機無法掃描後，直接打開網址並自動開啟「臺灣社交距離APP」，建議Android系統可安裝「QR掃描儀&條形碼掃描儀 (繁體中文)」等APP。

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