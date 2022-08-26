木工不愛釘槍愛這款！擁M10衝鋒槍被逮　殺傷力超強列十大名槍

▲高雄裝潢工竟擁罕見「M10制式衝鋒槍」，殺傷力超猛...被列十大名槍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市刑警大隊偵查第四隊（12分隊）追查毒品案件，得知一名29歲裝潢工人余姓男子疑似持有槍械及毒品，隨即報請檢察官指揮偵辦。經專案小組數月跟監、蒐證完備，見時機成熟便前往余男藏匿處執行搜索，果然在夾層內發現2顆制式九○手槍子彈，突破余嫌心防後，還查獲罕見殺傷力極大、每分鐘可擊發1千餘發子彈的M10制式衝鋒槍。

▲▼高雄刑大追查毒品案，在余嫌家中查獲衝鋒槍、安非他命、毒品咖啡包、手機等贓證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

本月4日下午3點多，高雄刑大專案小組持台灣橋頭地方法院搜索票，前往余男藏匿處所執行搜索，當場查獲衝鋒槍、安非他命、毒品咖啡包、手機等贓證物。



警方發動搜索查緝時，余嫌僅坦承施用毒品犯行，否認持有槍械，但警方眼尖在夾層內發現2顆制式九○手槍子彈。經資深員警迂迴詢問追查槍枝下落，才終於突破余嫌心防，坦承持有1把M10制式衝鋒槍，並供出藏放地點，經初步鑑識該槍具殺傷力。

▲▼罕見「M10制式衝鋒槍」被稱為十大名槍，特色在於精巧且易於攜帶，殺傷力極大，有效射程50公尺，每分鐘可擊發1000餘發子彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於槍枝來源，余嫌供稱，該把槍枝是多年前一位已故友人阿倫所藏放，自己也不知道哪來的。警方表示，該把M10制式衝鋒槍曾被譽為十大名槍枝之一，特色在於精巧且易於攜帶，殺傷力極大，有效射程50公尺，每分鐘可擊發1000餘發子彈。

全案詢問後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。警方對余男說法存疑，將進一步調查釐清槍枝、毒品來源。