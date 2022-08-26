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【廣編】打造夢幻職場　金百利克拉克獲2022亞洲最佳企業雇主獎肯定

金百利克拉克獲2022亞洲最佳企業雇主獎肯定（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／金百利提供

HR Asia「2022亞洲最佳企業雇主獎」台灣區得獎名單日前揭曉，擁有舒潔Kleenex、Kotex靠得住、Huggies好奇等知名品牌的民生用品企業金百利克拉克，二度參賽於330家企業中脫穎而出再獲殊榮，難得的是，憑藉著讓員工揪感心的多元彈性員工福利措施與移工關懷計畫，額外再獲得「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，為少數獲獎的14家企業之一。

金百利克拉克台灣暨香港事業群人力資源協理馬煥威表示，根據主辦單位HR Asia所公布的員工問卷調查結果，金百利在「企業核心文化」、「員工自我意識」、與「團隊協作」等三大面向得分，皆大幅領先市場同業平均分數！顯示金百利長期深耕台灣市場有成，在強化員工福利、培育人才、提升團隊協作默契、打造多元共融幸福職場等面向上，獲得員工高度肯定。

過去兩年多在疫情威脅下，金百利提供多項讓員工的關懷作法，包括因應個別需求啟動彈性居家工作模式、提供充足口罩及快篩試劑、優於市場半薪防疫照顧假、定期健康關懷講座及一對一線上健康照護諮詢服務等，協助因應疫情下的各種變化與挑戰。

亦提供一系列福利措施，包括優於勞基法額外提供每年7天彈性休假及1天旅遊假；每週五4:30提早下班小確幸；公司資助成立多元員工社團；以及每季用不完的民生福利品與超低價員購驚喜等；另外，金百利也以業界罕見、由公司為外籍移工全額繳付仲介費用以推進工作平權的作法，讓評審團驚艷不已。
 

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