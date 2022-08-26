超車被報復！25分鐘被狂檢舉23罰單　他氣炸提告...法官撤18張

▲一名李姓駕駛今年1月行駛於國道1號上時遭人盯上，25分鐘、44公里路程，遭人狂檢舉23張罰單。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／苗栗報導

李姓駕駛今年1月份時行駛於國道1號南向118公里苗栗路段時，疑因超車時引發其他駕駛不滿，遭到惡意跟車檢舉，短短25分鐘、44公里的路程，就遭人狂檢舉23張變換車道未打方向燈，共計6.9萬元的罰款，讓駕駛怒提行政訴訟。苗栗地院審理後，雖認定駕駛確實有未依規定打方向燈的行為，但其遭檢舉事項不符比例原則，撤銷其中18張罰單，讓駕駛現少罰5.4萬。

李姓駕駛今年1月駕車行駛在國道1號南下路段時，卻疑似在超車時引來其他用路人不滿，因而遭人惡意跟車檢舉，對他狂檢舉23張未依規定變換車道罰單，共計6.9萬元罰鍰，讓駕駛氣得跳腳，向監理站申訴未果後，怒提行政訴訟。他主張檢舉罰單不服比例原則，違規地點應相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘，或是行經1個路口以上者才得以連續處罰。

不過新竹監理所則主張，變換車道應先打方向燈，且在開始變換前至變換完成的過程中，均應全程顯示方向燈，認為駕駛人有遵守之義務，其23次違規已嚴重危害自己和其他用路人之生命、身體與財產安全，再次主張駕駛違規事證明確，有處罰之必要。

苗栗地院審理後指出，當事駕駛在同日內不足1分鐘之內，因有未依規定變換車道隻違規，遭人連續處罰，且違規地點不足6公里，顯然有違比例原則，審酌相關事證後，撤銷駕駛18張罰單，僅認定5張罰單，讓駕駛當場少罰5.4萬元。