週末變天！東北風報到北台灣轉涼　午後炸出大雷雨

▲今明兩天高壓增強晴朗炎熱，適合到海邊戲水。。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天高壓增強，天氣晴朗炎熱，不過午後仍要嚴防對流雷雨發生。週末東北風報到，北台灣氣溫略降，午後有大雷雨發生機率；下週一到三晴時多雲、下週四東北風南下，北部、東北部明顯轉涼有局部雨。下週四台灣東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(26、27日)兩天晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨，對流強度不如昨日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12縣市發高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日各地區氣溫：北部23至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至38度。氣象局針對花蓮縣地區發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、南投縣及宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、嘉義市、嘉義縣、高雄市及屏東縣地區為黃色燈號。

下週日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。下週四(1日)東北風南下，北部、東北部雲量增多、有局部雨，氣溫下降、明顯轉涼；中南部晴時多雲，午後有有局部陣雨或雷雨。

最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)，模擬下週四(1日)20時850百帕風場(圖)皆顯示，台灣東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，各模式模擬的強度，仍在調整中，反映其的「不確定性」，應持續觀察。

▼最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)，模擬下週四(1日)20時850百帕風場皆顯示，台灣東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，各模式模擬的強度，仍在調整中，反映其的「不確定性」，應持續觀察。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）