嚴父癌逝後曝乃木坂鐵粉身份！赴日應援井上小百合　故事惹哭萬人

▲子女發現父親生前是追星族。（圖／翻攝自Bilibili、twitter）



記者崔子柔／綜合報導

「印象中家父是個嚴肅威嚴的人，和偶像追星這種事情完全沾不上邊」，一名網友指出，他的父親近日因癌症過世，他們一家人才發覺，原來父親隱藏著追星族身份，過去常到日本參加女團乃木坂46的活動，最喜歡的成員是井上小百合，還在《bilibili》上以暱稱「健怡可樂」發布許多翻譯內容，擁有超過6千名粉絲。

「健怡可樂」過世前，在B站上的最後一篇文章於7/22發布，內容提到自己癌細胞已入侵腦部，知道剩下的日子不多，能因為喜歡乃木坂、應援井上小百合而結識各位朋友，是生命中的絕妙體驗，「朋友們請不要為我悲傷，請你們原諒我這次真的要告別了」。

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「健怡可樂」8/22再度發文，不過已經是由他的子女代筆，內容提到，他們從父親的日記才發現，原來過去他跑到日本，卻總是不說明理由，還因此和媽媽有疙瘩，結果都是去參加乃木坂46的握手會和演唱會，遺物裡也有井上小百合的毛巾。

▲健怡可樂最喜歡的成員是井上小百合。（圖／翻攝自twitter）



「印象中家父是個嚴肅威嚴的人，和偶像追星這種事情完全沾不上邊」，他的子女透過B站得知，曾有網友從福岡、北京、馬來西亞、香港來找他，「想不到年過五十的父親也會像年輕人一樣和網友見面，實在讓我們很驚訝」，最後他們也替父親完成遺願，用一段文字向網友們道別：

請你們不要為我難過，絕對要用笑容替我送別，好嗎？我永遠都會記得那段和你們相處過的日子，一起為了井上小百合或其他Under成員的浮沉際遇歡笑、哀愁、振奮、悲傷。此生緣已深，來世再相見！

文章被閱讀超過1.7萬次，也被轉發到微博等平台，不少網友感動地留言表示，「想到一個在子女眼中是威嚴形象的大叔，為了追星去日本還去學日語，真是有些可愛又有趣」、「大家在乃木阪站相逢和道別的這種情感是難以言明的，希望可樂哥的家人也能早日振作起來」、「感謝可樂哥這些年為乃木阪的付出，希望你在天堂一切安好」、「當初我入坑的時候是順著我的最愛關注的可樂叔，我這個當初的小白在這裡得到了許多的便利，真心的感謝一直以來的付出」。