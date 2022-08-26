陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

▲蘇菲亞失明時，兩人就認識，之後開始正式交往並步入婚姻。（圖／蘇菲亞IG帳號）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

國外1位失明的女子在歷經手術、並順利恢復視力後，睜眼後第1次看見長期陪伴自己的好友，竟然是個大帥哥！這位好友始終不離不棄地守在她身旁、蒐集很多這種疾病的相關資料，甚至為了她的手術費到處募款，一連串貼心感人的舉動成功贏得她的芳心。這一段浪漫感人又勵志的愛情故事，在網上立刻引發熱議。

24 歲的蘇菲亞·科拉 (Sophia Corah) 於 2017 年 5 月某日，起床時感覺自己視力不佳，緊接著她的視力就逐漸退化，並且於 2017 年 8 月被宣告為失明。後來，醫生診斷她罹患有一種叫做圓錐角膜（Keratoconus）的疾病，她的角膜無法保持其圓形，而這種病會讓患者的角膜變得越來越薄，引發視力模糊、複視、近視等症狀。

然而，她並沒有因此放棄學習，仍然選擇繼續讀大學，主修心理學系，也因此讓她在校園裡遇見了 25 歲的克里斯蒂安·科拉 (Christian Corah)，兩人一拍即合，很快就成了無話不談的好友。

在剛認識時，克里斯蒂安就為了蘇菲亞，去深入了解這種疾病。同時，他發現有一種手術或許可以幫助蘇菲亞重見光明，於是，他開始四處為蘇菲亞募款，籌備手術費用。後來，蘇菲亞如期在2018年10月進行手術，並在1年後，蘇菲亞的視力終於完全恢復了！此時，她意識到自己對克里斯蒂安的感情，便鼓起勇氣向他表白。這對小情侶終於在2020年開始正式交往，並決定在2021年結婚。

恢復視力的蘇菲亞表示，在她手術後，第1次見到克里斯蒂安時，認為他「和我想像中的一樣英俊帥氣」，不過，因為之前看不見，因此可以確定自己愛上的是克里斯蒂安這個人，而不是他迷人的外表。

同時她也坦承，當初突然失明讓她感到非常害怕，甚至擔心未來結婚也無法看見小孩的模樣。最令她感動的是，克里斯蒂安始終陪伴在她身邊，也讓她因此愛上了對方。克里斯蒂安則表示，自己的老婆一直以來都非常堅強，「就算失明，她打桌球還是能打贏我」，言談中透露出對老婆滿滿的愛。