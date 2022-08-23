空中掉下「一隻腿」！7歲小妹搭飛天鞦韆　升空瞬間整條噴飛

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名7歲女童和家人到遊樂園玩，她開心搭乘設施「飛天鞦韆」，才剛要升空旋轉之際，義肢卻突然故障噴飛，重重摔落人群之中，幸好沒有造成任何人受傷，但驚險瞬間都被奶奶拍攝下來。

女童奶奶在設施下方等待，並且高舉手機，想要記錄孫女搭乘遊樂設施的可愛模樣，未料拍下義肢噴飛畫面。女童母親塔圖姆（Tatum）發現事態不對勁，也嚇得立刻大喊「小心！小心！」

▲7歲女童搭乘遊樂設施「飛天鞦韆」，義肢卻突然故障噴飛。（圖／翻攝TikTok@justraising_myheros）

塔圖姆把影片分享至TikTok，累計近500萬次觀看，「我女兒的義肢在遊樂園故障，並且從鞦韆上掉落。我很感激大家都沒事。」她解釋，固定義肢的針鎖系統（pin and lock system）故障了，導致未能確實鎖上，才在設施旋轉時脫落。令人訝異的是，義肢竟然一點刮痕都沒有，但在接下來一整天裡，都沒有再被裝上。

原來，7歲女童罹患先天性的腓骨半肢畸形（fibular hemimelia），所以才會截肢，但她對自己特殊的身體狀況非常自豪。塔圖姆坦言，「以她這個年紀的孩子來說，早該換一條新腿了」，已經委請專業團隊，為孩子量身打造新的義肢。

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