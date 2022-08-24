36歲男出國5天確診「猴痘、新冠+愛滋」！成全世界首例

▲義大利36歲男子出國5天，結果感染了新冠病毒、猴痘病毒及愛滋病毒。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

義大利一名36歲的男子6月曾前往西班牙旅行5天，返國後陸續出現發燒、咳嗽、身體疲勞、鼠蹊部發炎等症狀，進行一系列檢驗後才發現，男子感染了新冠、猴痘及愛滋病毒，成為全球首例3種病毒一起感染的患者。

根據荷蘭媒體BNO News報導，這名患者的案例被發佈在英國「感染期刊」當中，患者是36歲男子曾前往西班牙旅行5天，期間曾與男性發生無套性行為，返回義大利9天後，出現發燒、喉嚨痛、疲勞、頭痛及腹股溝區域炎症，因此前往醫院接受治療。

男子出現症狀後3天，檢測到新冠病毒陽性。而在此之前，男子1月就曾確診過新冠肺炎，時間為接種完新冠疫苗後數周。

男子這次確診新冠後數個小時，左手臂出現皮疹，隔了幾天全身長滿水泡，又跑到醫院掛急診、接受進一步的檢查。

▲男子接受一系列檢驗，體內檢測出新冠病毒、猴痘病毒及愛滋病毒，成為全世界首例。（示意圖／達志影像／美聯社）



後續檢查報告結果出爐，男子除了確診新冠肺炎，還同時得了猴痘與愛滋病毒，且愛滋病毒數量相當高。醫療人員從病毒數量研判，男子應該是近期受到感染。

男子住院治療將近一週，出院時新冠病毒、猴痘已康復，但身上仍有小疤痕。對此，義大利卡塔尼亞大學（University of Catania）的研究人員指出，這起案例最大的重點，是凸顯了猴痘、新冠病毒的症狀可能重疊，在證實合併感染的狀況下，回溯病史、性習慣對於診斷的正確性至關重要。

研究人員補充說明，由於男子是唯一一起猴痘、新冠病毒與HIV合併感染的案例，因此還沒足夠的證據能佐證，這種病毒組合會加重患者的病情。研究人員說，從現在新冠病毒大流行、猴痘病例不斷增加的狀況來看，醫療保健系統需要意識到這種可能性。

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